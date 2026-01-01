ついに理想形と出会えた〜！日本製で200円は手頃すぎる！こだわりが詰まった和食器
商品情報
商品名：とんすい（梨地太十草）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4985094121816
薄くて軽くお手入れもしやすい！ダイソーで理想的な『とんすい』を発見！
食器の種類がとにかく豊富なダイソー。本格的な和食器もたくさん展開されているので、コスパ良く揃えたい方におすすめです！
そんなダイソーの食器売り場で気になる食器を発見。『とんすい（梨地太十草）』という商品をご紹介します。
こちらは「とんすい」といって、鍋料理の取り皿や、天つゆ入れなどに使用する深めの小鉢です。
持ち手が付いていることで、手に持って食べやすいのが特徴です。
デザインも凝っていて本格的！それでいて日本製で200円とお手頃◎
ダイソーで販売されているとんすいって、重みがあって、なんだかぼてっとしたシルエットが多く、正直いまひとつ好みと合いませんでした。
ですが、こちらは薄くて軽いのでお手入れしやすく、同じアイテムを重ねたときに収まりも良く使い心地が良いです！
ちなみに、商品名に「梨地太十草」と記載されていたので調べてみたのですが、梨地（なしじ）とは梨の皮のように、ざらつきのあるマットな質感の陶磁器を指すのだとか。
十草（とくさ）は、トクサ科の植物をモチーフにした、和食器などでよく見られる縦縞模様のことだそうです。今回ご紹介している食器は「太十草」なので、太めの縦縞模様があしらわれています。
しかも、電子レンジの使用も可能で便利！
それでいて、220円（税込）と良心的な価格なのも嬉しいかぎりです！
この価格なのに日本製というところもお気に入りポイントです。
今回はダイソーの『とんすい（梨地太十草）』をご紹介しました。
ぬくもりのあるデザインで、特に寒いこの季節の食卓にぴったり！高見えするお手頃なとんすいをお探しの方に、とてもおすすめです。
ダイソーを訪れた際には、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。