ついに理想形と出会えた〜！日本製で200円は手頃すぎる！こだわりが詰まった和食器

鍋料理の取り皿に使用する「とんすい」をダイソーで探していた筆者。なかなか理想のものを見つけられなかったのですが、ついに運命の商品と出会えました！ぬくもりのある和柄で、この季節の食卓にぴったり。軽くて扱いやすく、電子レンジの使用も可能という点がお気に入りです。しかも日本製なのに200円とお手頃ですよ！

商品情報

商品名：とんすい（梨地太十草）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4985094121816

薄くて軽くお手入れもしやすい！ダイソーで理想的な『とんすい』を発見！

食器の種類がとにかく豊富なダイソー。本格的な和食器もたくさん展開されているので、コスパ良く揃えたい方におすすめです！

そんなダイソーの食器売り場で気になる食器を発見。『とんすい（梨地太十草）』という商品をご紹介します。

こちらは「とんすい」といって、鍋料理の取り皿や、天つゆ入れなどに使用する深めの小鉢です。

持ち手が付いていることで、手に持って食べやすいのが特徴です。

デザインも凝っていて本格的！それでいて日本製で200円とお手頃◎

ダイソーで販売されているとんすいって、重みがあって、なんだかぼてっとしたシルエットが多く、正直いまひとつ好みと合いませんでした。

ですが、こちらは薄くて軽いのでお手入れしやすく、同じアイテムを重ねたときに収まりも良く使い心地が良いです！

ちなみに、商品名に「梨地太十草」と記載されていたので調べてみたのですが、梨地（なしじ）とは梨の皮のように、ざらつきのあるマットな質感の陶磁器を指すのだとか。

十草（とくさ）は、トクサ科の植物をモチーフにした、和食器などでよく見られる縦縞模様のことだそうです。今回ご紹介している食器は「太十草」なので、太めの縦縞模様があしらわれています。

しかも、電子レンジの使用も可能で便利！

それでいて、220円（税込）と良心的な価格なのも嬉しいかぎりです！

この価格なのに日本製というところもお気に入りポイントです。

今回はダイソーの『とんすい（梨地太十草）』をご紹介しました。

ぬくもりのあるデザインで、特に寒いこの季節の食卓にぴったり！高見えするお手頃なとんすいをお探しの方に、とてもおすすめです。

ダイソーを訪れた際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。