°¤Éôµð¿Í¡¢»ÙÇÛ²¼¤ËºÇ¤â¶á¤¤3¿Í¤Î°éÀ®ÍË¾³ô¤È¤Ï¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÌµÇÔ±¦ÏÓ¤é¤¬ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
25Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç8¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.42¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿µð¿Í¡¦±àÅÄ½ãµ¬(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡°¤Éôµð¿Í¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ë15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢3°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÆ¸¢Ã¥²ó¤¬ºÇÂç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ï¡¢¼´¤È¤Ê¤ëÃæ·ø¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Î¼ã¼ê¤Ë¤è¤ëÆÍ¤¾å¤²¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²ù¤·¤¤¤Ê¡¢¥Á¥¥·¥ç¡¼¡×ÌµÇ°¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¸«¤ë
¡¡µð¿Í¤Ï¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°éÀ®Áª¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬1·³¤Î¿ØÍÆ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ìö¿Ê¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»ÙÇÛ²¼¤ËºÇ¤â¶á¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£µð¿Í¼èºàÎò¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡Û
¡¡Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¤«¤é2023Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤â¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¾¡Éé¤Î3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é3·³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ç¹¥Åê¤òÂ³¤±¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î25Ç¯¤Ë¤Ï2·³¤Ë¾º³Ê¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.42¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇÂ®¤â150¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¹Í¤¨Êý¡Ù¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÏÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢1·³¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÃæ¤Ç¶¥Áè¤µ¤»¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¤Î¤âÆÀºö¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¤¤Î¤Ï²áµî¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø2·³´·¤ì¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤ÏÇÔÀï½èÍý¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢1·³¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¡×
¡ÚÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Û
¡¡¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤«¤é¡¢25Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿24ºÐ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢¹ñºÝÉðÆ»Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NPBÆþ¤ê¤Ø¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò·È¤¨¡¢25Ç¯¤«¤éBC¿ÀÆàÀî¤Ë¿Ê¤ß¡¢Æ±¥Á¡¼¥à½é¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âç³ØÀ¸Åê¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£°éÀ®1°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼¤ËºÇ¤â¶á¤¤¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÈ¤ÎÌäÂê¤Ç°éÀ®»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿´ë¶È¥Á¡¼¥à¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤éNPBÆþ¤ê¤ò»Ö¤·¤¿¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¿°Õ¼±¤Ï¡¢º£¤Îµð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6·î¤Ç25ºÐ¡£1·³¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Û
¡¡2·³¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡¢º¸Åêº¸ÂÇ¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡£²Æì¾°³Ø»þÂå¤ÏÂ®µåÇÉ¤Îº¸ÏÓÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î²ÆìÅÅÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NPBÆþ¤ê¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂà¼Ò¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤â¡¢»ØÌ¾Ï³¤ì¡£¤·¤«¤·Éå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢25Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö25Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇMVP¤Ëµ±¤¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÅÀ²¦¤â³ÍÆÀ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤âËá¤¯¤Ê¤É¡¢»ØÌ¾Ï³¤ì¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÄÀ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µð¿Í¤Î³°Ìî¿Ø¤ÏÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¸å¡¢¤Þ¤º¤Ïº¸¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£Èó¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÃ¡¤¾å¤²¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÂÇ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»ÙÇÛ²¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ÎÁª¼ê¤«¡£Ê³Æ®¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]