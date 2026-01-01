きょうは北日本と東日本の日本海側は大雪となる所があり、風が強く、沿岸を中心に吹雪くおそれがあります。夜になるとさらに寒気が強まり、普段はあまり雪が降らない西日本でも積もるような雪の降り方となる予想です。ノーマルタイヤでの車の運転は控えるようにお願いします。

予想最高気温です。全国的にきのうより低く、冷たい北風の影響で実際の気温よりさらに寒く感じられるでしょう。初詣などのお出かけは、お持ちの中でも一番暖かい服装が良さそうです。太平洋側は日差しがあっても、北風の冷たさが勝りそうです。

週間予報です。あすはさらに寒気の流れ込みが強まり、西日本で大雪となる所があって、関東など太平洋側でも積もるような雪となるでしょう。3日以降は大雪のピークは過ぎるものの、日本海側では雪の降りやすい天気が続きそうです。太平洋側は晴れ間のある日が多く、空気の乾燥が続くでしょう。この先の気温は全国的に平年並みかやや低く、朝晩を中心に引き続き厳しい寒さとなりそうです。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 ：-5℃ 釧路：-4℃

青森 ：-4℃ 盛岡：-2℃

仙台 ：3℃ 新潟：4℃

長野 ：5℃ 金沢：6℃

名古屋：9℃ 東京：10℃

大阪 ：9℃ 岡山：9℃

広島 ：9℃ 松江：7℃

高知 ：11℃ 福岡：8℃

鹿児島：12℃ 那覇：19℃