昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」で圧巻のパフォーマンスを披露したシンガーソングライター米津玄師（34）。「NHK MUSIC」公式YouTubeチャンネルに公開されたパフォーマンス動画の再生回数が、投稿後わずか12時間で157万回再生を突破するなど、大反響を呼んでいる。

2年連続3度目の出場となった米津は、映画「劇場版 チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」を世界初パフォーマンス。披露した場所は今年廃止された銀座の東京高速道路(KK線)とみられ、電話ボックス、サメを模した乗り物など、「レゼ篇」のワンシーンを彷彿とさせる演出で盛り上げた。中盤では紅白初出場の「HANA」がバックダンサーとして登場するうれしい“コラボ”もあった。

熱唱を終えると、「ありがとうございました！よいお年を！」と視聴者に向けて呼びかけていた。

放送後には「NHK MUSIC」のYouTubeチャンネルには「IRIS OUT」パフォーマンス動画が投稿され、わずか1夜で150万回再生を突破。現状、「第76回NHK紅白歌合戦」から投稿された動画では唯一の100万回再生突破で、改めて人気の高さを示した。