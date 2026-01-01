今季の村上は、５６試合の出場で２２本塁打を打った。

試合数こそ少なかったが、本塁打量産度は抜群。２２４打席に対し２２本塁打で、本塁打１本当たりにかかった打席数は、１０・２打席に１本の割合。今季の全打者をみても、１２打席で１本のアセベド（ロ）、２５７打席で２０本の筒香（Ｄ）が１２・９打席に１本だったが、本塁打王の佐藤輝（神）でも１４・９打席に１本。レイエス（日）が１６・６打席に１本だから、村上の本塁打量産度は高かった。仮に１４３試合換算では５６本塁打したことになり、自身がマークした２２年５６本と同じ。また、自身出場数と比べても、２２号までは２２年を上回るペースで打っており、５６本塁打したシーズンと遜色ない。

８月は１２本塁打を打ったが、月間１２本以上は２２年６月１４本、８月１２本の２度しかなく、これが自身３度目の固め打ち。少ない試合数ながらしっかり数字を残して、来季はＭＬＢでの活躍が期待される。

▼…２０年以来通算１９度目の最下位。最下位回数は２５度のＤｅＮＡに次いで１９度の近鉄と並び２番目の多さ。２３年からの順位は〈５〉〈５〉〈６〉で３年連続４位以下のＢクラス。３年連続Ｂクラスは９８〜００年に３年連続４位になって以来の屈辱。

▼…規定打席到達は、打率・２６２の内山と・２５６のオスナの２人だけ。規定打席が２人以下だったのは、バレンティン（・３３０）の１人だけだった１３年に次いで球団２度目。

▼…オスナは先制９、同点１０、勝ち越し７の殊勲安打が２６本。セでは３６本の佐藤輝（神）、森下（神）に次いで３位だった。勝利打点は１１度で、チームでは村上の１０度を上回り最多。

▼…北村拓は６月３日から７月３日まで３８打席連続ノーヒット。交流戦期間が挟まっており、交流戦は３４打席無安打だった。交流戦無安打打者の最多打席は、０５年米野智人（ヤ）の２２打席音なしだったが、大きく上回ってしまった。

▼…両リーグ最多の内野安打２８本だった岩田だが、一発はゼロ。４００打席以上で本塁打なしは、中野（神）と滝沢（西）の３人だけだった。昨年８月１４日の中日戦で本塁打を打った後、４７２打席本塁打なし。

▼…リーグワースト防御率３・５９だったが、規定投球回到達はゼロ。２０、２１年、昨年に次いで４度目。規定投球回投手なしが４度は、ソフトバンク、オリックス、ＤｅＮＡの３度を上回り最多回数。チーム最多勝は吉村の８勝。２ケタ勝利なしは２年連続７度目。７度はＤｅＮＡ１１度、オリックス８度に次いで３番目に多い。

▼…球団１２人目の新人王に輝いた荘司。新人で２８ホールドは、１３年石山の２１ホールドを抜いて球団最多。セの新人では１１年榎田大樹（神）３３ホールド、１２年田島慎二（中）３０ホールドに次いで３番目になる。

▼…石山は４月５日にプロ野球２１人目２３度目の３者連続３球奪三振（セ１４人目、パ７人９度）。球団では５５年６月２２日対中日戦の金田正一以来２人目の記録だったが、今季、延べ１５３打者と対戦して、３球奪三振は５個止まり。

▼…山本はロッテ時代の１８年１０月１０日対日本ハム戦に初登板先発で敗戦投手になったが、その後は１２０試合連続で黒星なしが続いている。（福山 智紀）