女優＆プロ雀士の山本ひかる、元日に第1子妊娠を発表「母子ともに穏やかに過ごしており」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優でプロ雀士の山本ひかる（34）が1月1日、自身のInstagramを通じて第1子妊娠を発表した。
【写真】山本ひかる、美文字際立つ直筆書面
山本は「新年あけましておめでとうございます。いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます」と書き出し、「私事ではございますが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を報告。「おかげさまで母子ともに穏やかに過ごしており、日々周囲の皆様に支えられていることを実感しております」と感謝を記し「今後に活動につきましては、健康を最優先に無理のない範囲で続けてまいります」と伝えている。
山本は1991年2月28日生まれ、大阪府出身。2007年4月、フジテレビ系「わたしたちの教科書」でドラマ初出演。2009年9月、テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーW」のヒロイン・鳴海亜樹子役に抜擢される。2017年8月、YouTubeチャンネル「山本ひかるの麻雀教室」を開設し、2018年6月に麻雀好きが高じてプロ競技麻雀団体「RMU」の入会試験に挑み合格。女優・プロ雀士として活動している。プライベートでは、2024年1月25日に結婚を発表している。（modelpress編集部）
◆山本ひかる、第1子妊娠を発表
◆山本ひかる「仮面ライダーW」ヒロイン役などで活躍
