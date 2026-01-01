お笑いコンビ・ハイヒール、漫才衣装で美脚披露「綺麗」「圧倒的オーラ」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月30日、自身のInstagramを更新。漫才の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】61歳大御所芸人「2人とも脚が綺麗」コンビで美脚披露
モモコは「私、本職は漫才師でございます」とつづり、リンゴとの2ショットを投稿。モモコは花柄のワンピース、リンゴは花柄のジャケットに白いショートパンツを着用し、2人とも白いショートブーツを合わせたコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に「2人とも脚が綺麗」「花柄可愛い」「着こなし素敵」「圧倒的オーラ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所芸人「2人とも脚が綺麗」コンビで美脚披露
◆ハイヒール、コンビの漫才衣装を披露
モモコは「私、本職は漫才師でございます」とつづり、リンゴとの2ショットを投稿。モモコは花柄のワンピース、リンゴは花柄のジャケットに白いショートパンツを着用し、2人とも白いショートブーツを合わせたコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
◆ハイヒール2人のコーデに反響
この投稿に「2人とも脚が綺麗」「花柄可愛い」「着こなし素敵」「圧倒的オーラ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】