【脳活おりがみレッスン２】やっこさんの頭部分を頭巾に変えて『忍者』の折り方

四角い紙を折ってさまざまな形を生み出す日本の伝統的な遊び、おりがみ。手先を動かすことは脳にもよい影響がたくさんあるようです。紙の種類や色を選んだり、指先に集中したり、作りながら友だちと会話したり……。楽しく折ることを習慣にして、元気な脳を維持しましょう（撮影：本社･奥西義和）

まずは準備運動〈認知機能がアップする〉指エクササイズ

* * * * * * *

＜『基本の折り方』はこちら＞

2枚のおりがみを用意して

『忍者』

難易度★★☆

海外のおりがみ本がやっこさんを「忍者」と紹介しているのを見て、やっこさんの頭部分を頭巾に変える折り方を考案しました。

和柄の包装紙を使ったり複数並べると、より忍者らしく見えますよ（伊達さん。以下同）

１）1枚めで上半身を作る。四隅を中心に向かって折る

２）裏返し、角を中心に向かって折る。上の角のみ外側に折り返す

３）四隅を外側に向かって折る

４）三方の閉じた部分を開いてつぶし、袖を作る

５）裏返して上の閉じた部分を開く

６）上の角から三角形に折る

７）両はしを中心に向かってたたむように折る

８）頭巾をかぶった上半身が完成。※胸の部分が開かないようにのりで留めてもよい

９）2枚めで袴を作る。四隅を中心に向かって折る

10）裏返し、角を中心に向かって折る

11）四隅を外側に向かって折る

12）上と下の閉じた部分を開きつぶすように折る

13）裏返して中心を開き、四角にする

14）裏返して三角の部分を左右に開く

15）再び裏返す。4つの〇部分をつまみ、 折り筋に従ってたたむように折る

16）真ん中から外側に折る

17）袴の完成