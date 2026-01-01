【脳活おりがみレッスン２】やっこさんの頭部分を頭巾に変えて『忍者』の折り方
四角い紙を折ってさまざまな形を生み出す日本の伝統的な遊び、おりがみ。手先を動かすことは脳にもよい影響がたくさんあるようです。紙の種類や色を選んだり、指先に集中したり、作りながら友だちと会話したり……。楽しく折ることを習慣にして、元気な脳を維持しましょう（撮影：本社･奥西義和）
* * * * * * *
＜『基本の折り方』はこちら＞
2枚のおりがみを用意して
『忍者』
難易度★★☆
海外のおりがみ本がやっこさんを「忍者」と紹介しているのを見て、やっこさんの頭部分を頭巾に変える折り方を考案しました。
和柄の包装紙を使ったり複数並べると、より忍者らしく見えますよ（伊達さん。以下同）
１）1枚めで上半身を作る。四隅を中心に向かって折る
２）裏返し、角を中心に向かって折る。上の角のみ外側に折り返す
３）四隅を外側に向かって折る
４）三方の閉じた部分を開いてつぶし、袖を作る
５）裏返して上の閉じた部分を開く
６）上の角から三角形に折る
７）両はしを中心に向かってたたむように折る
８）頭巾をかぶった上半身が完成。※胸の部分が開かないようにのりで留めてもよい
９）2枚めで袴を作る。四隅を中心に向かって折る
10）裏返し、角を中心に向かって折る
11）四隅を外側に向かって折る
12）上と下の閉じた部分を開きつぶすように折る
13）裏返して中心を開き、四角にする
14）裏返して三角の部分を左右に開く
15）再び裏返す。4つの〇部分をつまみ、 折り筋に従ってたたむように折る
16）真ん中から外側に折る
17）袴の完成