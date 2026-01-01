帰省時の手土産にしたい「山口県のお土産」ランキング！ 2位「御堀堂の外郎」を抑えた1位は？【2025年調査】
カレンダーも最後の1枚となり、本格的な帰省ラッシュや新幹線の混雑がニュースで取り上げられる季節がやってきました。道中の楽しみや新年のあいさつに欠かせない、地元で愛され続ける名選をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「山口県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：御堀堂の外郎（ういろう）（御堀堂）／38票2位にランクインしたのは、御堀堂（みほりどう）の「外郎（ういろう）」です。山口県の外郎は、一般的に知られる米粉ではなく「わらび粉」を使用しているのが最大の特徴。これにより、ぷるんとした弾力と、口の中でとろけるような独特の食感が生まれます。室町時代から続く歴史ある山口の伝統菓子であり、上品な甘さは老若男女問わず喜ばれる逸品です。定番の白、抹茶、小豆のほか、季節限定の味も人気で、帰省時の手土産として高い信頼を得ています。
回答者からは「外郎はなかなか食べる機会がないから名物になっているところのものを食べてみたい」（30代女性／神奈川県）、「もちっとしているところが好き」（40代女性／埼玉県）、「名古屋のういろうとも違う山口独自のなめらかさがおいしいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：ふぐ煎餅（井上商店）／76票1位に輝いたのは、井上商店の「ふぐ煎餅」でした。山口県・下関の代名詞ともいえるふぐの身を練り込み、香ばしく焼き上げた薄焼きのせんべいです。ピリッとした辛味や磯の香りが絶妙で、お茶請けとしてはもちろん、お酒のおつまみとしても非常に優秀。1枚ずつ個包装されているため、職場や親戚の集まりなどで配りやすい点も、帰省時の手土産として選ばれる大きな理由となっています。山口県らしさを手軽に、かつ存分に感じられる定番ギフトです。
回答者からは「山口の名物ふぐを使った珍しい煎餅だから」（30代女性／石川県）、「高級感のあるふぐを堪能できそうなお土産だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「生のフグを買って帰るわけにいかないのでフグ煎餅で、話のネタになるし煎餅なら高齢の両親にも受けるから」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
