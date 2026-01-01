2026年1月の運勢ランキング！「勢い十分」スタートアップ＆開運1位は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「スタートアップ＆開運」のTOP3をひも解いていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
3位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）【全体運】
予定は未定、変化が多い1カ月です。
イレギュラーな事件が起こりやすく、対応に追われてしまいそう。でも、時間を上手にやりくりして、軌道修正をかけながらやっていくと手腕を評価されるはず。
【仕事＆金運】
あうんの呼吸で動けそう。
よい仕事仲間、家族のサポートを得られて、順調に働けるでしょう。リモートワークや時間差出勤などフレキシブルなやり方が、効率を上げるはず。
金運は、副業に注目。予想よりも稼げそう。
【恋愛＆対人運】
さっぱりムード。
一緒の空間にいるけれど、互いに自分の好きなことをやっている、デートや旅行に出掛けても別行動タイムがある、そんな自立した関係が充実します。
新たに狙うなら、共通の趣味を持っている異性。
【スタートアップ＆開運】
「やっぱり、やりたい」。そんなふうに思いが高まって、追い上げパワーが生まれそう。
覚悟が足らずに見送ってしまったチャンスも、今月、本気になれば、取り戻せるでしょう。自分の気持ちに正直に、なりたいもの、やりたいことを追い求めていきましょう。
中断したプロジェクトの再開も有望です。旧友のアドバイスや提案に乗るのもオススメ。あなたのことをあなた以上に分かってくれていて、活躍のチャンスにつながっていくはず。
2位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）【全体運】
ご奉仕モード。
頼られやすく、断り切れないでしょう。「自分でやって」と突き放しても、心配が募るだけ。あなたがやったほうが早いし、やるしかない状況になりやすいのです。
そういう流れだと諦め、受け入れるのが一番。
【仕事＆金運】
自分の気持ちがハッキリしそう。
どんなふうに働きたいか、何をして生きたいのか、理想が見えてくるでしょう。思い切った方向転換にもツキがあります。
金運は、物入りが続きそう。必要な物には惜しみなく！
【恋愛＆対人運】
引き受けましょう。
みんなの悩みや厄介事も、自分事として考えることで、関係性が深まっていきます。
恋愛や家族関係は、社交に押されそう。意識して優先順位を上げてみて。
また、子どもへの贈り物は、想像以上に喜ばれそう。
【スタートアップ＆開運】
ハッキリしなかったイメージがまとまって、これからのビジョンが具体的になっていくでしょう。ぼんやりとした夢や希望を人に話してみましょう。言葉にすることで考えがまとまって、進むべき道がクリアになるはず。
また、うれしい引き寄せも起こります。「それなら、これはどう？」という提案、「知っている人に聞いてみようか？」的な広がりがありそう。人を介することで、どんどん未来が開けることに。週末起業なども、よいお試しに。
1位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）【全体運】
勢い十分。
物事が気持ちよく進んでいきます。条件や環境が整って、ずっとやりたかったことにも取り組めるでしょう。アクティブ＆スピーディーに全力で運を動かして。
オフは、少人数の集まりに癒しが待っています。
【仕事＆金運】
チャレンジモード。
新規事業の立ち上げ、プロジェクトのファーストメンバーに選ばれるなど、やりがい十分。意欲は、協調性ミックスで表していきましょう。足並みをそろえていくことで、団結へ。
大きな買い物も吉。
【恋愛＆対人運】
成就のサイン。
気持ちが通じ合って、関係が固まりそう。交際や結婚に踏み切る、共同購入や事業を始めるのによいタイミングです。
社交は、本音で向き合って。言いにくいこともスパッと言うあなたが信頼されそう。
【スタートアップ＆開運】
新しいことを始めたい気分が高まるし、状況も整っていくでしょう。
長期的な計画を立てて、今月中に具体的な行動に移していくとよさそう。お試し感覚で始めたことが、好評を博してライフワークになっていきそうです。
開運パワーも高まっています。気持ちが晴れ晴れするスポットに足を運んでみましょう。見晴らしのいい場所、清められている聖域などがオススメです。
また、あなたが生まれた土地を守る産土（うぶすな）神社参りも運を底上げします。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)