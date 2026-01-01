国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「桜蔭高校」と「お茶の水女子大学附属高校」です。

桜蔭高校・お茶の水女子大学附属高校 私立／女子校／中高一貫／東京都文京区本郷

東京・私立「女子校御三家」の筆頭、東大合格者数ベストテン内を連続確保

東京に「女子御三家」と呼ばれる私立女子高校群がある。桜蔭、女子学院、雙葉である。雙葉はカトリック、女子学院はプロテスタントだが、桜蔭高校は、国立のお茶の水女子大学の分家のような存在だ。まず、お茶の水女子大学の歴史を見ておこう。

お茶の水女子大学の起源は、明治8年（１８７５）に開設された東京女子師範学校で、明治23年（１８９０）に女子高等師範学校、次いで東京女子高等師範となった。お茶の水女子大学と改称したのは戦後である。

この東京女子高等師範学校は現在の東京医科歯科大学の場所にあったが、関東大震災で焼失し、大塚に移った。この女子高等師範学校の同窓会である桜蔭会が、御茶の水の校舎の近くに設けた寄宿舎も焼失した。そこで、桜蔭会は寄付を集めて女学校を建設することにし、大正13年（１９２４）に桜蔭女学校を開校した。これが現在の桜蔭高校につながる。

桜蔭では「礼と学び」の心を大切にし、校訓は、「勤勉・温雅・聡明であれ」「責任を重んじ、礼儀を厚くし、よき社会人であれ」。信条の一つとして「常に環境の美化に努め、清楚で質素な服装を致しましょう」を掲げている。

女子校でありながら進路傾向は男子校的

２０２５年度入試の東京大学合格者数は52名で、女子校内では１位だが、近年は下落傾向になっている。全体的に見て、医学部に進む者が非常に多く、ほかの進路傾向も理科系や法律・行政方面が目立つなど男子校的である。

卒業生には、水島広子（精神科医、元衆議院議員）、加藤陽子（歴史学者）、猪口邦子（初代少子化大臣）、豊田真由子（元衆議院議員）、宗像直子（元特許庁長官）、経沢香保子（キッズライン社長）、水森亜土（イラストレーター）、菊川怜（女優）、黒崎めぐみ（アナウンサー／ＮＨＫ理事）、などがいる。

なお、お茶の水女子大学にも附属学校があって（小学校から高校まで。高校は、お茶の水女子大学附属高校）、中学まで、秋篠宮悠仁親王が在校していた。戦後、東京大学に女性も進学できるようになってからしばらくは、桜蔭高校より、こちらのお茶の水女子大学附属高校の方が、東京大学の女子学生の供給先としてパイオニアだった。

宮本百合子（プロレタリア作家）、平塚らいてう（作家）、鳩山春子（共立女子大学創立者）、戸田奈津子（映画字幕翻訳家）、三淵嘉子（日本初の女性弁護士。ＮＨＫの連続テレビ小説『虎に翼』の主人公モデル）、石井幹子（照明デザイナー）山崎直子（宇宙飛行士）などが卒業生にいる。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。