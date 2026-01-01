年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した読者投稿記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。ちょっとしたできごとも捉え方次第で忘れられない面白い体験に変化します。日常を丁寧に見つめてみると、日々の暮らしがより一層輝くかもしれません。

* * * * * * *

その１：クマのTシャツの意外な事実

リサイクルショップで500円で買った、クマの絵が付いた緑色のTシャツ。気に入って着ていたら、病院の先生から衝撃の事実を告げられて

https://fujinkoron.jp/articles/-/18925

ーーーーー

ご紹介するのは北海道の60代の方からのお便り。近所のリサイクルショップで買った緑色のTシャツ。気に入って、いろいろな場面で着ていたら、意外な事実が判明して――。

その２：温泉旅館で聞こえてきた音

温泉旅館でくつろいだ夜、ほろ酔いでベッドに横になると聞こえてきたのは…。目を開けるとピタリとやむその轟音に、おびえたまま朝を迎え

https://fujinkoron.jp/articles/-/18557

ーーーーー

温泉旅館を訪れた夜に体験した、背筋が震える体験とは。

説明がつかないけれど、忘れられない出来事を経験したことのある人も少なくないのでは――。

その３：遺品整理で…

団地でひとり暮らしだった母の遺品整理。手芸本、着物、アルバム…大量の荷物の中、見つけた母の走り書きには家族への恨みつらみが

https://fujinkoron.jp/articles/-/16632

ーーーーー

遺品整理は残された人にとって大きな負担。故人の残したモノと向き合うと、知らなかった一面が見えてきます。



団地でひとり暮らしだった母の遺品からは――。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった読者投稿の記事を紹介いたしました。

家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思い、些細なできごとだけれど自分の中にずっと残っている記憶――。読者投稿の記事は人生の奥深さを感じさせてくれます。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。