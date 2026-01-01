2026年1月の運勢ランキング！「視界がクリア」仕事＆金運1位の星座は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「仕事＆金運」のTOP3をひも解いていきましょう。
心と時間に余裕が生まれて、ホッと一息つけそう。
年明けは、スロースタートで流れに任せていくのがよさそう。趣味や家事も楽しめる時です。生活の充実を図っていきましょう。
オフは、いつも通りにしみじみした幸せが。
【仕事＆金運】
物を見る目が確か。
長く使える物、本当の意味であなたのニーズに合っている品を選ぶことができそう。買い物の精度を高めるために、現物を見に行く、試着をするなど、リアルに確認をするのはオススメです。
また、すでに使っている人に感想を聞いてみると、参考になりそう。インターネット上のレビューは、話半分で。自分の目、耳で確かめましょう。
仕事は、ルーティンワークを丁寧に。慣れた作業の精度が上がって、評価につながりそう。
【恋愛＆対人運】
恋愛観が変わりそう。
これまで惹かれたことがないタイプに心が動くかも。恋のノウハウやパターンは通用しないため、素直に向き合うのが仲良くなる近道に。
社交は、付き合いよく。お手伝いを買って出るのもいい考え。
【スタートアップ＆開運】
貯金を始めましょう。
すでに頑張っている人も、今年のお楽しみのための資金を貯めるのです。3カ月でいくら貯まるか、記録を取りながらやっていくと、ムダをなくせる上、スペシャルなお楽しみの種銭をつくれるはず。
集中力が高まって、自分でも驚くほどの密度で頑張れそう。
ピンチをチャンスに変えたり、不可能を可能にしたりできるでしょう。雑用や連絡などを先に済ませて、邪魔が入らない環境をつくるのが成功のカギに。
【仕事＆金運】
いただきもの、おごられ運が稼働しています。
もらいっぱなしというわけにはいかないのが大人の社交ですが、すぐに半返し、おごり返しをしないほうが、良好な関係を育てられるでしょう。お礼状を出す、折に触れて、「あの時はうれしかった」と話題に出して感謝の気持ちを伝えて、金脈を育てていきましょう。
仕事は、時間外労働で差がつきそう。「やっておいたほうがいい」は、あなたのタイミングで進めて。過去の見直しも役立ちそう。
【恋愛＆対人運】
運気はシンプル。
でも、深読み、裏読みができてしまうため、迷走しやすいでしょう。分からないことは、スパッと本人に聞くのが一番。気を回し過ぎると、簡単にこじれてしまいます。
デートは、リピーターにツキが。
【スタートアップ＆開運】
身辺整理を始めましょう。
持っているけれど、使わない物、ときめかないアイテムを手放すチャンスです。今週はクローゼット、来週はキッチンなど、場所を変えながらムダを削ぎ落として。
ご無沙汰解消にも開運効果が。
視界がクリア。
やるべきことが具体的に浮かんで、段取りよく進められそう。やりたいことは、早々に予定に組み込んでしまいましょう。枠を先に取っておけば、実現していくはず。
予約、口約束で流れを確定させて。
【仕事＆金運】
働く楽しさ、面白さに目覚めそう。
やればやるほど、手応えをつかめ、次のアイデアが浮かぶでしょう。仕事を生活の中心に据えていくと、物事がバランスよく収まるし、狙った以上の結果も出せるはず。効率を高めるのは、準備とリサーチです。事前にある程度目鼻を付けておいて。
面接、商談は折り目正しく。
金運は、やり繰り上手になれそう。無理なく節約を頑張れたり、ポイントを上手に活用できたりするでしょう。つもり貯金も有望です。
【恋愛＆対人運】
タイミングが合いにくく、ちょっと寂しい思いをするかも。
「来ちゃった」作戦で、会いに行く、差し入れや手書きのメッセージを置いて帰るのは有効です。ただし、居座ると逆効果。「またね！」で去り際を美しく演出して。
【スタートアップ＆開運】
大人の品格、嗜みを学ぶのによいタイミングです。
美しい字を書く、茶道や華道の心得を学ぶなど、伝統文化に目を向けていきましょう。
教養を高めるために、古典に親しむ、伝統芸能を見に行くのもオススメです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
3位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）【全体運】
心と時間に余裕が生まれて、ホッと一息つけそう。
年明けは、スロースタートで流れに任せていくのがよさそう。趣味や家事も楽しめる時です。生活の充実を図っていきましょう。
【仕事＆金運】
物を見る目が確か。
長く使える物、本当の意味であなたのニーズに合っている品を選ぶことができそう。買い物の精度を高めるために、現物を見に行く、試着をするなど、リアルに確認をするのはオススメです。
また、すでに使っている人に感想を聞いてみると、参考になりそう。インターネット上のレビューは、話半分で。自分の目、耳で確かめましょう。
仕事は、ルーティンワークを丁寧に。慣れた作業の精度が上がって、評価につながりそう。
【恋愛＆対人運】
恋愛観が変わりそう。
これまで惹かれたことがないタイプに心が動くかも。恋のノウハウやパターンは通用しないため、素直に向き合うのが仲良くなる近道に。
社交は、付き合いよく。お手伝いを買って出るのもいい考え。
【スタートアップ＆開運】
貯金を始めましょう。
すでに頑張っている人も、今年のお楽しみのための資金を貯めるのです。3カ月でいくら貯まるか、記録を取りながらやっていくと、ムダをなくせる上、スペシャルなお楽しみの種銭をつくれるはず。
2位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）【全体運】
集中力が高まって、自分でも驚くほどの密度で頑張れそう。
ピンチをチャンスに変えたり、不可能を可能にしたりできるでしょう。雑用や連絡などを先に済ませて、邪魔が入らない環境をつくるのが成功のカギに。
【仕事＆金運】
いただきもの、おごられ運が稼働しています。
もらいっぱなしというわけにはいかないのが大人の社交ですが、すぐに半返し、おごり返しをしないほうが、良好な関係を育てられるでしょう。お礼状を出す、折に触れて、「あの時はうれしかった」と話題に出して感謝の気持ちを伝えて、金脈を育てていきましょう。
仕事は、時間外労働で差がつきそう。「やっておいたほうがいい」は、あなたのタイミングで進めて。過去の見直しも役立ちそう。
【恋愛＆対人運】
運気はシンプル。
でも、深読み、裏読みができてしまうため、迷走しやすいでしょう。分からないことは、スパッと本人に聞くのが一番。気を回し過ぎると、簡単にこじれてしまいます。
デートは、リピーターにツキが。
【スタートアップ＆開運】
身辺整理を始めましょう。
持っているけれど、使わない物、ときめかないアイテムを手放すチャンスです。今週はクローゼット、来週はキッチンなど、場所を変えながらムダを削ぎ落として。
ご無沙汰解消にも開運効果が。
1位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）【全体運】
視界がクリア。
やるべきことが具体的に浮かんで、段取りよく進められそう。やりたいことは、早々に予定に組み込んでしまいましょう。枠を先に取っておけば、実現していくはず。
予約、口約束で流れを確定させて。
【仕事＆金運】
働く楽しさ、面白さに目覚めそう。
やればやるほど、手応えをつかめ、次のアイデアが浮かぶでしょう。仕事を生活の中心に据えていくと、物事がバランスよく収まるし、狙った以上の結果も出せるはず。効率を高めるのは、準備とリサーチです。事前にある程度目鼻を付けておいて。
面接、商談は折り目正しく。
金運は、やり繰り上手になれそう。無理なく節約を頑張れたり、ポイントを上手に活用できたりするでしょう。つもり貯金も有望です。
【恋愛＆対人運】
タイミングが合いにくく、ちょっと寂しい思いをするかも。
「来ちゃった」作戦で、会いに行く、差し入れや手書きのメッセージを置いて帰るのは有効です。ただし、居座ると逆効果。「またね！」で去り際を美しく演出して。
【スタートアップ＆開運】
大人の品格、嗜みを学ぶのによいタイミングです。
美しい字を書く、茶道や華道の心得を学ぶなど、伝統文化に目を向けていきましょう。
教養を高めるために、古典に親しむ、伝統芸能を見に行くのもオススメです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)