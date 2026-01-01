年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した女性芸能人のインタビュー記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクトしました。

* * * * * * *

その１：倍賞美津子さん

倍賞美津子「ステージIVのがんを2回。何があるかわからないから先の心配はほとんどしない。出演作は一度も見ず、ずっと女優をやっていく気もなかった私が、仕事を続けてきた理由は…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/17882

ーーーーー

実は若い頃はずっと女優を続けていく気はなかったという倍賞さん。それでも結局今まで続けてきた理由は――。

「無駄な時間があるなんて、素敵なこと」と語る賠償さんのインタビューからは、自由に生きるヒントが見つかりそうです。

その２：磯山さやかさん

磯山さやか「41歳、グラビアは嬉しいけれど＜いいのかな＞と葛藤も。結婚したらやめる決意は変わりません」俳優業には「井森美幸さんからそっちに行かせないよと言われて…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/18410

ーーーーー

グラビアからバラエティ、ドラマまで、幅広いジャンルで活躍する磯山さやかさん。柔らかな雰囲気とぽっちゃり体形が愛され、デビュー以来芸能界の第一線で活躍し続けてきました。

そんな磯山さんが芸能生活25周年の思いや40代を迎えての心身のゆらぎまで、率直に語ってくれた記事をご紹介します。



その３：松坂慶子さん

松坂慶子「あの朝ドラ出演の縁で、昨年から植物園の理事に。6月からは『ひとりでしにたい』で意外な設定の役を…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/17366

ーーーーー

綾瀬はるかさん主演で独身女性の終活を描いたドラマ『ひとりでしにたい』（NHK、2025年）で主人公の母親役を演じた松坂慶子さん。明るく弾けた演技が話題を呼びました。

趣味はヒップホップダンスという設定だったため、2ヵ月間、必死で練習したそうで――。

１月３日にはNHK総合で、『ひとりでしにたい』の全話一挙再放送が予定されています。

松坂さんのインタビューを読んでおくと、ドラマがより一層楽しめるかもしれません。



年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかったインタビュー記事を紹介いたしました。

悩みに共感したり、ヒントをもらったり。気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。