2026年1月の運勢ランキング！「活気のある1カ月」恋愛＆対人運1位は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「恋愛＆対人運」のTOP3をひも解いていきましょう。
3位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）【全体運】
観察力が高まって、小回りが利きます。
そのため、ゲリラ的に訪れるラッキーを高確率でキャッチできるでしょう。タイムセールでお得に買い物できたり、キャンセル枠に滑り込めたりして、ちょっとした武勇伝が生まれそう。
チームワークが大事。
身近な人と力を合わせていくことで、大きな成果を上げられそう。部下や後輩と個人的な交流を持つのもオススメです。不思議と心が通じ合って、流れがスムーズに。
買い物は、まとめ買いチャンス。
【恋愛＆対人運】
懐かしい時間が戻ってきます。
気心が知れた人と心行くまで語り合えそう。お正月の集まりや新年会は、ぜひ、参加しましょう。思い出話に花が咲いたり、近況を語り合って励まし合ったり、お金では買えない豊かな時間が実現するはず。家族や旧友とお出掛けをしたり、旅行に行ったりするのもオススメです。
進行中の交際は、等身大の付き合いができそう。パートナーとのデートも楽しめそう。恋人気分を味わって。
オフィスでは、面倒見よく。
【スタートアップ＆開運】
何かを始めるよりも、現状維持を心掛けたいときです。
いつものことをいつも通りにこなすことで、自分のペース、スペースが整っていくでしょう。
開運効果を高めるには、掃除がオススメ。部屋の隅々までスッキリと。
2位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）【全体運】
存在感が高まって、どこに行っても大事にされるでしょう。
大人の品格、こだわりやプライドを感じさせる行動が、あなたをさらに格上げしてくれるはず。“ちょっといいところ”“たまのぜいたく”を存分に楽しみましょう。
【仕事＆金運】
得意なこと、好きなことから取り組みましょう。
能率が上がって、苦手な作業、面倒な案件も流れで上手にこなせそう。
自分をその気にさせる演出も大事。文具や仕事道具を新調するなど、形から入ると頑張れそう。
【恋愛＆対人運】
モテ期へ。
あちこちから声が掛かって、活気のある年始になりそう。気楽に集まりに顔を出したり、誘いに乗ってみたりしましょう。一人ではやれなかったこと、知らなかったことを体験できて、有意義な時間を過ごせるはず。
また、不思議な出会いも待っていそう。たまたま隣り合わせた人が、憧れの世界につながっている、これからの人生の指針になってくれるなど、運命を運んできそう。
恋愛は、改まったムードで。初詣デートが充実。
【スタートアップ＆開運】
体質や肌質改善のチャンス。
1つに絞らずに、いくつかのクリニック、ビューティーサロンや化粧品メーカーのカウンセリングを受けましょう。「これならやってみたい」と思える方法が見つかるはず。
絵画購入もオススメ。
1位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）【全体運】
活気のある1カ月。
人とのつながりが強まって、よいご縁の上に物事が動いていくでしょう。社交的に過ごすことで運がどんどん開けていきます。
裏テーマは、ビューティーアップ。イメージチェンジで仕事にも好影響が。
【仕事＆金運】
実績よりも社交術がモノを言うとき。
手を動かすことも大事ですが、それ以上に、交流に力を入れていきましょう。マメに顔を出す、要望をすぐに反映するなど、顧客ファーストでやってみて。
金運は、借りて済ます手も考えて。
【恋愛＆対人運】
人気運が高まって、あなたの周りに人が集まってくるでしょう。
好意的な申し出も多く、どこまで甘えていいのか分からなくなるほど。
結論から申し上げれば、今月はお世話になっておきましょう。素直にうれしい、ありがとうと相手のセッティングに乗っていけばいいのです。
一緒に楽しむ、同じ時を過ごす、感動を分かち合うことが大事なのですから。親しさのジャンルもわけなくて大丈夫。「会えてうれしい」で、幸せをシェアして。
【スタートアップ＆開運】
形から入りましょう。
道具をそろえる、ウエアや権利を買うなど、やるしかない状況に自分を追い込んでいくのです。会員登録をするのもオススメ。
今さらと言わずに、ファンクラブに入るなど、お楽しみ体制を整えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)