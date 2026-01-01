¥¦¥ÞÇ¯¡¦Ä¹À¥ÃÒÌé¡¢47ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¡ÖÇ¯ÃË¡×¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¡ª 1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎàÄ¶·ã¥ì¥¢á¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö·ã½Â¡×¡ÖËÜ¿Í¤¬¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÎÀ¼
µ¬³Ê³°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¸«¤»¤¿¡ÖÀµÁõ¡×
¡¡¸µTOKIO¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥á¥«¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢µ®½Å¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹À¥¤Ï¡Ö1Ç¯¤Ë°ìÅÙÃå¤ë¤«Ãå¤Ê¤¤¤«¤Î¥¹¡¼¥Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¿Í¼ï¡×¡Ö#ÌµÃÎ¡×¡Ö#ÆüËÜ¡×¡Ö#°Ê¾å¡×¤È¡¢Èà¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤¬¸÷¤ë¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î1Ëç¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É½ÉñÂæ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤ÎÈþ³Ø¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡26Ç¯¤ËÇ¯ÃË¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹À¥¤ÈÆ±¤¸1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¸á(¤¦¤Þ)Ç¯¡×¤Î¿Í¡¹¡£47ºÐ¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤¹¤ëÈà¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹Âç¤ÊÂçÃÏ¤ò¼«Í³¤Ë¶î¤±¤ëÇÏ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·àÅª¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤ä¸ÄÀ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦ºÇ¶á¤ÎÄ¹À¥·¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅ¯³Ø¤òÃ»Ê¸¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥¢¥á¥«¥¸¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦
¡¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤ß¤Ç¤¹¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®±ø¤¤ÌµÀºÉ¦¤Î»÷¹ç¤¦ÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡Ä90Ç¯Âå¤Î¼öÇû¤«¤â
¡¦Ä¹À¥»á¼«¿È¤¬¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¥í¥óÌÓ¡¢É¦¤È20Âå¤Î¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À¶·é´¶¤ò½Ð¤¹¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ä¹À¥»á¤Ï¤â¤¦¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤Í
¡¦¥¥¢¥Ì¤È¤«¥í¥Ð¡¼¥È¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Í¡£¥ª¥Õ¤ÏÊÑÁõÊÂ¤ß¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í
¡¦ÏÂÀ½ÈÇ¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¦¥Ö¥é¥Ô¤â¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþÀÄÇ¯²á¤®¤Æ¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤¯¤Æ°ì»þ´ü¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í
¡¦·ã½Â¡£¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÉ½¸½¼Ô¤Ø¤È¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿Ê²½¡×¤ò¿ë¤²¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¡£Ç¯ÃË¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤¬¼¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎ¹Ï©¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£