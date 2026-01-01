福岡管区気象台は1日午前9時40分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞

・「大雪に関する福岡県気象情報」（下記参照）を発表しています。

・2日から3日にかけて、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため2日から3日午前中にかけて、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。



＜降雪量の予想（多い所）＞

・1日12時から2日12時にかけて

山地 7センチ（県内全域）

平地 3センチ（県内全域）

・2日12時から3日12時にかけて

山地 5センチ（県内全域）

平地 3センチ（県内全域）

大雪に関する福岡県気象情報第3号（2026年01月01日05時26分 福岡管区気象台発表）

福岡県では、2日明け方から3日にかけて、山地、平地ともに大雪に注意してください。

［気象概況］九州北部地方の上空約5500には、2日から3日にかけて氷点下30度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

このため福岡県では、2日明け方から3日にかけて、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。

［雪の予想］1日午前予想される24時間降雪量は多い所で県内各地の山地5、平地3。その後、2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で県内各地7、平地地3（山地は標高200を超える地域）

［防災事項］積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理、電線や樹木などへの着雪に注意してください。