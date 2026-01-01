¥È¥Ã¥×¤ÎGMO¡¢ÀÄ³ØÂçOB¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¤¬5¶è¤Ç¶è´Ö¿· ¡ª ½éÍ¥¾¡¤Ø2°Ì¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤È1Ê¬18ÉÃº¹¤Ç¥¿¥¹¥¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Û
¢£¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ in ¤°¤ó¤Þ¡ÊÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡§1Æü¡¢·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå7¶è´Ö100km¡Ë
&TEAM¤ÎK¤¬ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÂ³¤¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤äÇ®µ¤¤òÀº°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢5¶è¤ÇÀÄ³ØÂçÂ´¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê23¡Ë¤¬¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë²ñ¿´¤ÎÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡£ºòÇ¯¤ÎHonda¡¦ÀÄÌÚÎÃ¿¿¡Ê28¡Ë¤Î46Ê¬36ÉÃ¤ò¾å²ó¤ë46Ê¬00ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Î²÷Áö¤Ç¡¢6¶è¤ÎÅèÄÅÍºÂç¡Ê25¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Î»Í³ø½ÔÍ¤¡Ê24¡Ë¤â46Ê¬04ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢4°Ì¤«¤é2°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¼ó°Ì¤ÎGMO¤È1Ê¬18ÉÃº¹¤Ç6¶è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï2¶è¤ÎµÈÅÄ¶Á¡Ê23¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤ÈÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê23¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤¬¶è´Ö¿·¡£3¶è¤Ç¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤Î¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê23¡Ë¤â¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
Áö¤ê½ª¤¨¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°È¾Áá¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤É¤ì¤À¤±Ç´¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤¤âÆ±´ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¶è´Ö¿·¡¢¶è´Ö¾Þ¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
GMO¤Ï1¶è¤Ç¤ÏµÈÅÄ祐Ìé¡Ê28¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤È5ÉÃº¹¤Î9°Ì¡¢2¶è¤Ïº£¹¾Í¦¿Í¡Ê27¡Ë¤¬8¿ÍÈ´¤¤Î¶è´Ö¿·¤Î²÷Áö¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£3¶è¤ÎÎëÌÚÎÝ¿Í¡Ê28¡Ë¤â¶è´Ö2°Ì¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢2°Ì¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤È35ÉÃ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ4¶è¤ÎM.¥Æ¥â¥¤¡Ê20¡Ë¤Ø¡£
±èÆ»¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÂÀÅÄÃæ·Ñ½ê¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤È59ÉÃº¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿ÂÀÅÄ¡£½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¤Ï2Ê¬41ÉÃ¡¢5Ò¤Ï14Ê¬4ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤·¡¢2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¦»Ô»³Íã¡Ê29¡Ë¤È¤Îº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡ÖÂÀÅÄ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²÷Áö¤òÂ³¤±¡¢11ÒÃÏÅÀ¤Ç¸åÂ³¤È¤Ï1Ê¬25ÉÃº¹¤ÈÆÈÁö¤Ø¡£½ªÈ×¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Æ²¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¤¤ÊÃù¶â¤òºî¤Ã¤Æ6¶è¤ÎÅèÄÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¸åÂ³¤Ï1Ê¬18ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡¢3°Ì¤Ï¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¢4°Ì¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×,
ÀÅ²¬,
¾åÅÄ