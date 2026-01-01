◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日 群馬県庁発着7区間100キロ）

駅伝日本一を争う「ニューイヤー駅伝」は40チームが参加して群馬県庁からスタート。太田市役所から桐生市役所までの5区（15.9キロ）でGMOインターネットグループのルーキー太田蒼生（青学大出）が区間新記録の走りで首位をキープした。

箱根駅伝で2年連続区間賞を獲得し、青学大の2連覇に貢献した太田は2番手と59秒差の首位でスタート。向かい風と上りで最も過酷とされる5区で最初の5キロを14分4秒で入り、後続との差を広げた。昨年の青木涼真（Honda）の46分36秒を更新する46分0秒の区間新記録をマークし、2番手のロジスティードに1分18秒差をつけた。

3番手はサンベルクス、4番手はトヨタ自動車、5番手はJR東日本。トヨタ自動車の湯浅仁が太田に1秒及ばない46分1秒、ロジスティードの四釜峻佑が46分4秒など7人が区間記録を更新するハイレベルのレースとなった。

▼太田蒼生 本当に難しいコースと聞いていたので、初めから早いペースで入って後半どれだけ粘れるかというレースプランで臨みました。ウオーミングアップしている間から同期のみんなが区間新、区間賞と頑張っていたので刺激を受けました。