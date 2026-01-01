７年目の小園が打率．３０９、４７三振。規定以上でパの首位打者、牧原大（ソ、打率．３０４）、同最少三振の中川（オ、４９三振）を上回り、両リーグで最高打率＆最少三振となった。左打者で両リーグ最高打率＆最少三振は２１年の吉田正尚（オ）に次ぎ、５人目６度目（ほかに１リーグ２人２度）。左右問わず広島の打者では初。

規定以上でリーグトップの得点圏打率．４１３（１２１打数５０安打）。７１年水谷実雄の．４２１（７６打数３２安打）、８７年正田耕三の．４１８（７９打数３３安打）に次いで球団３位の数字を残した。２ストライク後の打率．２７９（２２９打数６４安打）も今季のリーグトップ。チャンスに強く三振しない中軸打者が頼もしかった。

▼…チームの盗塁阻止率．１９４はリーグワースト。球団では５４年の．１７６、１８年の．１９２に次ぎ、３番目に低い。

▼…田村は４月５日のＤｅＮＡ戦で１１回に代打サヨナラ本塁打。プロ初本塁打が代打サヨナラ本塁打は０８年平田良介（中）に次ぎ８人目だが、初球は初。

▼…ファビアンは８月２０日のＤｅＮＡ戦で５打数５安打。広島で１年目の助っ人外国人が１試合に５安打以上は７５年ホプキンス、８１年ガードナー、９９年ディアス、０３年シーツ（２度）に次ぎ、５人目６度目。また、ファビアンはリーグ最多のファウル５０３。球団の外国人がリーグ最多ファウルは初。

▼…チームの最多出場は小園と並び、１３８試合のファビアン。助っ人外国人のシーズン出場試合数では０８年アレックス（１４２試合）に次ぎ０１年のロペスと並んで２番目、１年目の外国人では最多。

▼…新人の佐藤柳が６月２９日の中日戦で先発し、６回２安打無失点で初登板勝利。球団で新人の初登板無失点勝利は９８年小林幹英、０６年斉藤悠葵に次ぎ、３人目だが、先発は斉藤に次ぎ、２人目。

▼…森下は６勝１４敗で、リーグ最多敗戦。自身でもワースト敗戦となり、入団以来初の借金（８）。球団の生え抜きで初の借金が８以上（新人除く）となったのは５２年渡辺信義の借金８（６勝１４敗）、９３年佐々岡真司の同１２（５勝１７敗）に次ぎ、３人目。

▼…床田は５月３日の中日戦で奪三振０で完封勝利。球団では８２年山根和夫に次ぎ、５人目だが、左腕では初。

▼…床田は被安打１５８でワースト。昨年（１７０）に続いて２年連続でワーストの被安打だ。球団で２年連続ワースト被安打は７５、７６年の池谷公二郎以来２人目。

▼…２年目のハーンは５５登板。球団外国人で投球回５０回以上の防御率３．３５は、２１年コルニエル（５０イニング）の３．８２に次ぎ、ワースト２位。

▼…捕手の盗塁阻止率（規定以上）では坂倉が．１８１でリーグ最下位。球団で盗塁阻止率が２割未満だったのは門前真佐人の５３年（．１６６）、５４年（．１６０）、会沢翼の２２年（．１８０）に次ぎ、３人目４度目。（恩田 諭）