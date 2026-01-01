くったりネギが甘うまっ！ワタナベマキさんに教わる『関西風簡単白みそ雑煮』のレシピ
白みそのまろやかな甘みを、気負わず楽しめる簡単なお雑煮。
料理家・ワタナベマキさんが教えてくれた関西風の一杯は、見た目は美しく、工程はいたってシンプルです。くったり煮えたねぎの甘さに、ゆずの皮の香りがアクセントとなり、お正月はもちろん、普段の食卓にもなじみます。
『ねぎの白みそ雑煮』のレシピ
材料（2人分）
切り餅……2個
ねぎ……2/3本
だし汁……2カップ
白みそ……大さじ3
ゆずの皮のせん切り……適宜
酒
しょうゆ
塩
作り方
（1）ねぎは長さ4cmに切る。餅は十字に切り目を入れ、オーブントースターで7分ほど焼く。鍋に白みそと、酒大さじ1を入れてだし汁で溶きのばし、ねぎを加えて中火にかける。
（2）煮立ったら弱火にし、ふたをして5分ほど煮る。しょうゆ小さじ1、塩小さじ1/3を加えて、煮立つ直前で火を止める。器に盛り、焼いた餅を入れ、ゆずの皮をのせる。
奥深くやさしい味わいの白みそ雑煮。お正月の食卓にも、いつものごはんにも。季節の一杯として、暮らしの中で楽しんで。
（『オレンジページ』2019年1/2号より）
教えてくれたのは…
ワタナベ マキ
料理家
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と高校生の息子と3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。