くったりネギが甘うまっ！ワタナベマキさんに教わる『関西風簡単白みそ雑煮』のレシピ

白みそのまろやかな甘みを、気負わず楽しめる簡単なお雑煮。

料理家・ワタナベマキさんが教えてくれた関西風の一杯は、見た目は美しく、工程はいたってシンプルです。くったり煮えたねぎの甘さに、ゆずの皮の香りがアクセントとなり、お正月はもちろん、普段の食卓にもなじみます。

『ねぎの白みそ雑煮』のレシピ

材料（2人分）

切り餅……2個

ねぎ……2/3本

だし汁……2カップ

白みそ……大さじ3

ゆずの皮のせん切り……適宜

酒

しょうゆ

塩

作り方

（1）ねぎは長さ4cmに切る。餅は十字に切り目を入れ、オーブントースターで7分ほど焼く。鍋に白みそと、酒大さじ1を入れてだし汁で溶きのばし、ねぎを加えて中火にかける。

（2）煮立ったら弱火にし、ふたをして5分ほど煮る。しょうゆ小さじ1、塩小さじ1/3を加えて、煮立つ直前で火を止める。器に盛り、焼いた餅を入れ、ゆずの皮をのせる。

奥深くやさしい味わいの白みそ雑煮。お正月の食卓にも、いつものごはんにも。季節の一杯として、暮らしの中で楽しんで。

（『オレンジページ』2019年1/2号より）