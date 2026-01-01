当社は現在、長期経営計画「& INNOVATION 2030」を遂行中ですが、まずは中計期間の2026年が最初の目標年度ですから、この達成に向けて重要な節目の年になると思っています。



経営の執行は社長以下の経営陣が取り組むわけですが、私は執行を経験している取締役の代表という立場で、長期経営計画を共に実行していくこと、そして過去の経験を踏まえた助言を行っていくこと、共に戦うことが役割だと考えています。



他にも、不動産証券化協会、日本観光振興協会、日本ショッピングセンター協会で会長を務めていますが、業界が活動しやすい環境づくりに向けた活動をしていくことも重要です。



街は「人」が主役です。そこで働く人、暮らす人、遊びに来る人たちが豊かさや夢や感動を感じられる街をつくっていくことが必要です。そして街は「生き物」であり、建物ができたところがスタートです。「経年優化」と言っていますが、時が経てば経つほどよさが出てくる街を、これからもつくっていきます。





（東京・日本橋室町の本社にて）