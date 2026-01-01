女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を発表した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」の公式サイトなどで発表された。芸能界からは祝福の声が上がっている。

所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告。

「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

舞台「ライクドロシー」などで共演したお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅は「長澤まさみちゃん結婚おめでとうー！」と祝福。「いやぁ〜新年早々めでたい話題！」と喜び、「いつかは僕もそんなニュースを届けたい…初詣でお願いしました」とつづった。

以前から長澤の大ファンを公言している「SixTONES」の京本大我は自身のXで「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」と投稿。続いて「まあ全然泣いちゃうけどね」と添えた。