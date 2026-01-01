長澤まさみの結婚相手に反響…映画監督・福永壮志氏とは NYで学び、世界的に活躍・受賞多数、『SHOGUN 将軍』のメガホンも
俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、結婚を発表した。東宝芸能の公式サイトに掲載された。お相手は、映画監督の福永壮志氏（43）。事務所は「突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
【写真】映画『山女』凱旋イベント 森山未來、山田杏奈 、福永壮志監督（一番右）
お相手の福永氏は、北海道出身。2003年に渡米、映像制作を学び、ニューヨークを拠点に活動。19年に東京に拠点を移し、初長編映画『リベリアの白い血』がベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品されるなど、注目を集めた。同作は、ロサンゼルス映画祭で最高賞を受賞、インディペンデント・スピリットアワードでジョン・カサヴェテス賞にノミネートされた。
また、長編二作目の『アイヌモシリ』は、トライベッカ映画祭の国際ナラティブ・コンペティション部門で審査員特別賞、グアナファト国際映画祭で最優秀作品賞を受賞。長編三作目の『山女』は、山田杏奈、森山未來らが出演し、東京国際映画祭のコンペティション部門やカルロヴィ・ヴァリ国際映画祭等に出品された。
このほか、米国のドラマシリーズも手がけ、『SHOGUN 将軍』の7話、『Tokyo Vice Season2』の5・6話の監督を務めている。
長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せた。
ファンからは「俳優じゃないのが意外やった」「結婚相手が映画監督ならば、夫婦で話も合いそう！お幸せに〜」「長澤まさみの結婚相手誰!?とか思ったらSHOGUNの監督で横転」など、多数の声がSNSで寄せられている。
長澤は、1987年6月3日生まれ、静岡県出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ受賞。その後、ドラマ・映画に多数出演。03年『ロボコン』で初主演、同作で第27回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『世界の中心で、愛をさけぶ』で第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞してきた。このほか、『涙そうそう』『モテキ』『海街diary』『コンフィデンスマンJPプリンセス編』『MOTHER マザー』など。
