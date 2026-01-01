3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカルギター、大森元貴（29）の最新ショットに、様々な反響が寄せられている。

2025年9月にInstagramを更新し、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で作曲家・いせたくやを演じた際の激変ショットを公開していた大森。「ほんとすごい！別人級!!」「ギャップがすごすぎる」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

日本レコード大賞出演後に最新ショットを更新

12月31日は、TBS系で放送された『第67回 輝く！日本レコード大賞』出演後にInstagramを更新。ピースをしている最新ショットとともに、3つのトロフィーの絵文字を添えて、3連覇達成の喜びを伝えている。

この投稿にファンからは、「3連覇おめでと〜 うれしすぎて泣きそうになっちゃった」「本当におめでとうございます、自分にご褒美あげてゆっくり寝て欲しい」「ゆっくり休んでくださいね！」など、祝福や労いの声が数多く寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）