今回は、義母の娘への態度に「縁を切ろう」と決意したエピソードを紹介します。

あまりにひどすぎる…

「夫は自分の母親、つまり私の義母との関係が微妙です。それもあってか、私は義母から冷たく扱われています。ちなみに義母は、私の娘にも冷たくて……。

そんなあるとき、義実家に帰省することになりましたが、やっぱり義母の態度は変わらず冷たくて、ウンザリしましたね。ちなみに義母は、義兄の子供たちには優しいんですが……。

で、ふとした瞬間に、私の娘が義母に話しかけたのを、義母が完全に無視しているのを目撃してしまいました。『人としてこれはない』と思い怒りがこみ上げました。その後すぐに娘を連れて義実家を出て、義母と縁を切ろうと決意しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年8月）

▽ こんなひどい扱いをされたら、もう二度と会いたくないと思ってしまいますよね。夫が自分の母親と妻の間に入ってくれるなどすれば、まだいいのですが、そういう感じでもなさそうですし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。