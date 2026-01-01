「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第9節は3日（土）から4日（日）にかけて計4つのカードが実施される。ヴォレアス北海道と広島サンダーズの試合は2月21日（土）と22日（日）に行われる予定だ。

■サントリーサンバーズ大阪 vs 東京グレートベアーズ

©SV.LEAGUE

今季のサントリーは例年にも増して大砲ドミトリー・ムセルスキーの成績も攻守双方で高い数字を残しており、昨年末の令和7年度天皇杯（JVA全日本バレーボール選手権大会）では準々決勝で敗れたもののリーグ連覇へ突き進んでいる。そのサントリーのホームに乗り込んで新年最初のゲームを戦うは東京GB。昨年11月の第2節では2戦とも敗れたが、GAME1ではヤン・コザメルニクが最多6本のブロックシャット、ルチアーノ・ヴィセンティンが4本と続き、ブロックシャットはサントリーの計5本に対して計13本と遥かに上回った。反対に翌GAME2では計6本に対して計12本（イゴール・クリュカが驚異の最多7本!!）と返り討ちにあったが…。サントリーの圧倒的な攻撃力へいかに対応するかは東京GBのみならず、どのチームにとっても向き合わなければいけない永遠のテーマだ。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs 大阪ブルテオン

©SV.LEAGUE

前回対戦した昨年11月の第4節と同様にホームで大阪Ｂを迎え撃つSTINGS愛知。その第4節は勝ち星こそ上げられなかったが、GAME1はセットカウント1-3、GAME2は2-3と、勝利まであと一歩といったところか。対する大阪Bは昨年末の2025男子世界クラブ選手権大会準優勝に輝き、大会でベストアウトサイドヒッターに輝いたミゲル・ロペスを筆頭に、オポジットの西田有志や成長著しい若きエースアタッカーの甲斐優斗という強力アタッカー陣を世界トップクラスの呼び声高いセッターのアントワーヌ・ブリザールが操る。STINGS愛知としては第4節のGAME2でともにチーム最多4本のブロックポイントを叩き出した髙橋健太郎とトリー・デファルコが前衛で大阪Ｂの攻撃を抑えることからまずは勝機を探りたい。

■ウルフドッグス名古屋 vs VC長野トライデンツ

©SV.LEAGUE

令和7年度天皇杯で今季最初のタイトルを手にしたWD名古屋にとって新年最初のホームゲームとなる今節。VC長野とは昨年11月の第2節で対戦し連勝を収めたものの、GAME2では先に2セットを先取されてからの逆転勝利だった。また1年前にも1月のホームゲームでVC長野には連勝をストップさせられた過去があり、ここで足元をすくわれることは避けたいか。だがVC長野とて後半戦での反撃に向けて黙っていない。第2節では外国籍選手が不在のなかでもGAME1ではオポジットの酒井秀輔がチーム最多15得点、GAME2では工藤有史の最多17得点を含む3選手が2桁得点をあげるなど気を吐いた。WD名古屋も天皇杯MVPの宮浦健人や水町泰杜など複数のポイントゲッターがそろうだけに、お互いに総攻撃を仕掛け合う展開となりそうだ。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs 東レアローズ静岡

今季へ臨むにあたって、日鉄堺BZはオポジットのマシュー・アンダーソン、東レ静岡はミドルブロッカーのテイラー・エイブリルというアメリカ代表で一戦に立つ面々が来日し、それぞれの所属先で主力を担っている。だが、両チームはともにシーズン序盤戦で苦しい戦いを強いられているだけに、この直接対決の結果は後半戦にむけて大きく影響しそう。そんななか、今節で新年最初のホームゲームを戦う日鉄堺BZは在籍2季目のチャイニーズタイペイ籍ミドルブロッカー、蔡沛彰がアタック決定率でリーグ上位へ台頭してきた。アンダーソンや新加入の高梨健太、イタリア籍アウトサイドヒッターのトンマーゾ・リナルディらサイドアタッカー陣の中で攻撃のアクセントとなっており、エイブリルや李博ら実力派ミドルブロッカーが並ぶ東レ静岡のブロックに対して、どれだけ力を発揮できるかはチームにとって勝利の鍵となる。

■SVリーグ男子第8節 試合日程・放送情報・配信情報

サントリーサンバーズ大阪 vs 東京グレートベアーズ

▼日時

GAME1：1月3日（土）13時05分～

GAME2：1月4日（日）13時05分～

▼会場

Asue アリーナ大阪

▼放送

GAME1：J SPORTS 4

GAME2：なし

▼配信

GAME1:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2:J SPORTSオンデマンド

ジェイテクトSTINGS愛知 vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：1月3日（土）14時05分～

GAME2：1月4日（日）14時05分～

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ウルフドッグス名古屋 vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：1月3日（土）14時35分～

GAME2：1月4日（日）13時35分～

▼会場

エントリオ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

日本製鉄堺ブレイザーズ vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：1月3日（土）15時05分～

GAME2：1月4日（日）13時05分～

▼会場

日本製鉄堺体育館

▼放送

なし

▼配信

GAME1:J SPORTSオンデマンド

GAME2:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!