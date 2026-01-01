SNSで豪華3ショットを公開

K-1で3階級制覇を達成している格闘家の武尊が12月31日、Xを更新。大晦日を一緒に過ごした大物2人との3ショットを公開した。ファンからは「超絶羨ましいお二人 最強三人衆！」「やば！すごいメンツ！」と驚きの声があがっている。

笑顔で右の拳を握った武尊。その両隣に2人の大物ミュージシャンが並んだ。同じく右拳を握ったポーズを披露したのが、人気ロックバンド「ELLEGARDEN」や「the HIATUS」などのボーカルとして知られる細美武士。そしてピースサインを見せたのが人気ロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカルであるTakaだ。

武尊は「大晦日は大好きなお2人と 来年に向けてパワーもらいました」と記してXに3ショットを公開。ファンからは「やば！すごいメンツ！」「超絶羨ましいお二人 最強三人衆！」「マジえぐい」「羨ましすぎるだろ」「豪華すぎる!!」「細美さん！！すげぇ！！」などと驚きと羨望の声が相次いだ。

武尊は11月6日に行われた格闘技イベント「ONE 173」（東京・有明アリーナ）第12試合でデニス・ピューリック（カナダ）に2回KO勝ち。8か月ぶりとなる再起戦で勝利した後、ケージの中で「次の試合で引退します」と電撃表明した。



