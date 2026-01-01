とにかく明るい安村が“裸一貫”から真冬の雪山をガチ登山するドキュメントが放送決定！安村「２０２５年一番キツくてやばかった」
©テレビ東京
テレ東では１月３日（土）夜11時30分から「安村、雪山を登る」を放送します。
パンイチ芸人とにかく明るい安村をいつものパンイチ状態で山麓に放置。
街の人から服や登山道具などをもらい、真冬の雪山登頂を目指す、ガチ登山ドキュメントです。
ルールは以下の３つのみ。
① 3日以内に雪山を登る
② お金を使ってはいけない
③ 街の人々から雪山装備をもらう
無謀にも思えるこの挑戦、果たしてとにかく明るい安村は無事に登頂し生きて帰ってくることはできるのか。
©テレビ東京
©テレビ東京
©テレビ東京
©テレビ東京
≪出演者コメント≫
■とにかく明るい安村
2025年一番きついヤバい仕事でした！それだけに素晴らしいものになっていると思います！
色んな方に感謝！感謝登山！感謝雪山登山！
安心してください、面白いですよ！
≪番組概要≫
【タイトル】 「安村、雪山を登る」
【放送日時】 2025年1月3 日（土）23:30～24:45
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
【出演者】 とにかく明るい安村
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京