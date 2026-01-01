¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡ÛµÈÅÄ¶Á¤¬¾×·âÁö¤Ç¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤Ë´üÂÔÊ¨Æ¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¼è¤ì¤½¤¦¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡¢·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¡á£·¶è´Ö·×£±£°£°¥¥í¡Ë¤¬£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë£²¶è¡Ê£²£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¤ÇµÈÅÄ¶Á¡Ê¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤¬¶Ã¤¬¤¯¤Î£²£²¿ÍÈ´¤¤òÈäÏª¤·¡¢£±»þ´Ö£±Ê¬£±ÉÃ¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÊ¨¤«¤»¤¿µÈÅÄ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê°Û¼¡¸µ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££²£´°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç²¡¤·¤¤ê¡¢£²£²¿Í¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤´¤Ü¤¦È´¤¤òÃ£À®¡££²°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤ë¶è´Ö¿·¤ÎÂç·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Î¾×·âÁö¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤ÏÊ¨Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥á¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤é£µ£¹Ê¬ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡¡Åìµþ¥Þ¥é¥½¥óÁö¤é¤»¤¿¤é£²»þ´Ö£´Ê¬ÀÚ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖµÈÅÄ¶ÁÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤Ï¥Þ¥¸¤Ç°Û¼¡¸µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¸«¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤è¤êÂ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤½¤¦¡×¤È¶áÇ¯¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢¼¡²ó£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£