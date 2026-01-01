KANA-BOONが本日1月1日より新体制を始動させる。このたび新アーティスト写真と、決意表明となるメンバーコメントが公開された。

新体制については2025年12月23日に発表されているとおり、本日1月1日より現メンバーの谷口鮪（Vo,G）と遠藤昌巳（Ba）に加え、ヨコイタカユキ(G)と関優梨子(Dr)が正式メンバーとしてバンドに加入し、改めて4人体制での活動をスタートさせる。

ヨコイと関は2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKANA-BOONを2024年の活動再開時からサポートメンバーとして２年間支え、その間、リリース作品のレコーディングにも参加している。メンバーと共にツアーやレコーディングを重ね、4人の信頼関係が深まっていく中で、正式メンバーとして加入する運びになった。

新たなスタートについてのメンバーコメントは以下のとおり。KANA-BOONは今年、新体制にて2月より47都道府県ツアーを開催する。

◆ ◆ ◆

■谷口鮪(Vo,G)コメント

新年にこうしてめでたい発表ができるのが嬉しくてたまりません。

ヨコイと関と出会えたことは、僕とKANA-BOONの人生を変える素晴らしい出来事であり、この運命は多くの人にとってやがて宝物となるでしょう。

山あり谷あり、いや、ちょっと谷が多すぎたかも、なバンドですが、これからは山を登るのみ。

それぞれがどんな熱意を持っているのかはコメントを読んでもらえれば伝わると思いますし、どんな心意気でKANA-BOONとして生きるのかはライブを観てもらえれば伝わります。

やめるつもりなど更々なかったですが、それでも、諦めなくてよかったと思えたのは、この日を、4人になる今日を2年間想い続けてきたからです。

さて、初めましてが始まります。

新KANA-BOONをよろしくどうぞ！

◆ ◆ ◆

■遠藤昌巳(Ba)コメント

サポートの時から信頼のおける仲間である二人を迎え入れ、KANA-BOONは新体制でこれから歩んでいきます！

惚れ惚れするパッションのヨコイはこちらのテンションをいつも上げてくれて、目が離せないギタープレイにはこちらも負けじと燃えてきます。

頼もしいテクニックを持つ関はリズムを共にする上で心地良いドラムを叩いてくれて、リズムについても教わる事が多く尊敬すべき人です。

好きも尊敬も絶えない二人とは最低も最高も楽しんでいけます。

良ければ今の最高なKANA-BOONを、僕達を見ていて下さい。

まずはこれから行う47都道府県ツアーで届けに行きます。

◆ ◆ ◆

■ヨコイタカユキ(G)コメント

本日、KANA-BOONに正式加入しましたギターのヨコイタカユキです。

僕は鮪が、マーシーが、関が、KANA-BOONの音楽が大好きです。

この4人ならどこまでも行ける気がしていますし、音楽人として命尽きるその時までKANA-BOONのギタリストとしてステージに立ち続けます。

サポートとして過ごしてきた間、バンドが歩んできた歴史や計り知れない程の想いに触れてきました。

僕は過去も現在も繋がっていると思っています。

KANA-BOONがこれまで紡いできてくれたものをこの身に宿して、この先音楽をやります。

運命ってあると思いますか？

僕はあると信じています。この４人で必ずロックの頂点に立つ。僕は信じます。

これからよろしくお願いいたします。

Believe in yourself.ROCK’N’ROLL!!!!

◆ ◆ ◆

■関優梨子(Dr)コメント

2026年1月1日よりKANA-BOONに正式加入いたしました、ドラムの関優梨子です。

約2年間、サポートメンバーとしてKANA-BOONのチームにいさせてもらって感じたことは、チーム全体がKANA-BOONの”歴史”や”らしさ”をとても大切にしているということです。

新メンバーとして新しい風を吹かせつつも、守るべきものがたくさんあると自覚しています。

この2年間、4人でお互いを支えあって、とても良い関係が作れていると感じています。”KANA-BOONの音”を一緒に模索し、考え、話している時間が何より楽しく幸せです。

KANA-BOONはこれから、さらに加速して前進していきます。新体制もどうぞよろしくお願いいたします！

◆ ◆ ◆

◾️＜KANA-BOON 47都道府県ツアー「CRITICAL HIT PARADE」＞ 2026年2月4日（水）東京 恵比寿LIQUIDROOM

2026年2月6日（金）千葉 千葉LOOK

2026年2月8日（日）栃木 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

2026年2月14日（土）香川 高松DIME

2026年2月15日（日）愛媛 松山サロンキティ

2026年2月17日（火）大分 DRUM Be-0

2026年2月18日（水）長崎 DRUM Be-7

2026年2月20日（金）熊本 B.9 V1

2026年2月22日（日）奈良 EVANS CASTLE HALL

2026年2月28日（土）岡山 YEBISU YA PRO

2026年3月1日（日）山口 周南 RISING HALL

2026年3月5日（木）宮崎 LAZARUS

2026年3月7日（土）鹿児島 CAPRVO HALL

2026年3月8日（日）佐賀 GEILS

2026年3月10日（火）京都 KYOTO MUSE

2026年3月13日（金）茨城 水戸ライトハウス

2026年3月21日（土）鳥取 米子 AZTiC laughs

2026年3月22日（日）島根 出雲APOLLO

2026年3月28日（土）徳島 club GRINDHOUSE

2026年3月29日（日）高知 CARAVAN SARY

2026年4月4日（土）群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター

2026年4月5日（日）山梨 甲府 CONVICTION

2026年4月9日（木）長野 CLUB JUNK BOX

2026年4月11日（土）福井 CHOP

2026年4月12日（日）富山 SoulPower

2026年4月18日（土）新潟 LOTS

2026年4月19日（日）福島 Hip Shot Japan

2026年4月22日（水）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心

2026年5月9日（土）福岡 DRUM Be-1

2026年5月10日（日）広島 CLUB QUATTRO

2026年5月12日（火）兵庫 神戸 VARIT.

2026年5月20日（水）神奈川 F.A.D YOKOHAMA

2026年5月30日（土）滋賀 U★STONE

2026年5月31日（日）三重 四日市 CLUB ROOTS

2026年6月6日（土）静岡 浜松窓枠

2026年6月7日（日）岐阜 CLUB ROOTS

2026年6月13日（土）和歌山 CLUB GATE

2026年6月14日（日）石川 金沢 EIGHT HALL

2026年6月18日（木）岩手 盛岡 Club Change WAVE

2026年6月20日（土）秋田 Club SWINDLE

2026年6月21日（日）青森 Quarter

2026年6月25日（木）北海道 札幌PENNY LANE24

2026年6月27日（土）宮城 仙台Rensa

2026年6月28日（日）山形 ミュージック昭和 Session

2026年7月4日（土）沖縄 桜坂セントラル

2026年7月9日（木）愛知 名古屋CLUB QUATTRO

2026年7月10日（金）大阪 BIGCAT 特設サイト：https://sp.kanaboon.jp/feature/47tour_2026