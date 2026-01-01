レキシと“オシャレキシ”こと上原ひろみが5月より、ツアー＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAREKISHI〜＞を開催することが決定した。

2018年リリースの6thアルバム『ムキシ』への楽曲参加はあったものの、二人がツアーを行うのは2014年開催の＜レキシ 対 オシャレキシ〜お洒落になっちゃう冬の乱〜＞以来12年ぶり。レキシの楽曲をオシャレにアレンジしつつ、笑いあり感動ありで繰り広げられたスペシャルコラボライブが再び実現となる。

この発表にあわせて、ツアーのメインビジュアルも公開となった。12年前を彷彿とさせる二人の立ち姿に加え、白い袴をまとったレキシと黒基調のワンピースをまとった上原ひろみのコントラストに、前回より激しい音楽のぶつかり合いが予想される。なお、コメント映像がオフィシャルYouTubeチャンネルほか各種SNSにて公開となった。

ツアー＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAREKISHI〜＞は、前回の東京・名古屋・大阪より規模を拡大し、9都市10公演で開催される。チケットのレキシ オフィシャルFUNK☆LOVE “稀有稀有倶楽部”先行受付は1月8日正午より。

■＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAREKISHI〜＞

5月19日(火) 北海道・札幌市教育文化会館

open17:30 / start18:30

（問）WESS info@wess.co.jp

5月21日(木) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

（問）キョードー東北 022-217-7788

5月24日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

open16:00 / start17:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

5月27日(水) 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open17:15 / start18:15

（問）サンデーフォークプロモーション(名古屋) 052-320-9100

5月31日(日) 福岡・福岡サンパレス

open16:00 / start17:00

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

6月03日(水) 広島・上野学園ホール (広島県立文化芸術ホール)

open17:30 / start18:30

（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

6月05日(金) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

open17:15 / start18:15

（問）サンデーフォークプロモーション(静岡) 054-284-9999

6月08日(月) 東京・東京国際フォーラム ホールA

open17:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

6月11日(木) 大阪・オリックス劇場

open17:30 / start18:30

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

6月15日(月) 東京・SGC HALL ARIAKE

open17:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

※全10公演

※開場・開演時刻につきましては予定となっており、変更になる場合がございます。

▼BAND MEMBER

Keyboard：元気出せ！遣唐使 (渡 和久)

Guitar：健介さん格さん (奥田健介 from NONA REEVES)

Bass：御恩と奉公と正人 (鈴木正人)

Drums：蹴鞠Chang (玉田豊夢)

Sax & Flute：TAKE島流し (武嶋 聡)

Trumpet：MC輔大夫 (佐瀬悠輔)

▼チケット

全席指定：11,900 円(税込)

【レキシ オフィシャルFUNK☆LOVE “稀有稀有倶楽部”先行受付(抽選)】

受付期間：1月8日(木)正午〜1月19日(月)23:59

■イベント出演情報

＜キュウソネコカミ presents 極楽鼠浄土2026＞

2026年3月21日(土) 大阪・インテックス大阪 5号館

