º£Ìë¡¢¤¢¤Î³¹¤«¤é ¡ß À¼Í¥¤Î½©Æà¡¢¥³¥é¥Ü¿·¶Ê¡ÖNot Enough¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Nora¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Èº£Ìë¡¢¤¢¤Î³¹¤«¤é¡É¤¬¡¢À¼Í¥¤Î½©Æà¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖNot Enough¡×¤ò2026Ç¯Âè°ìÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ1·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£ºî¤Î¥²¥¹¥È½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë½©Æà¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥É¥¥¥é¥á¥ó¥ÆÌò¤ä¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡Ù¤Î¾®Æ¦Âô¤³¤Ï¤ÍÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¤À¡£Nora¤È½©Æà¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÏPOP¤«¤ÄROCK¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ìë¡¢¤¢¤Î³¹¤«¤é¤Ï1·î21Æü¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´25¶Ê¼ýÏ¿¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNOT ENOUGH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2·î28Æü¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢3rd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãNOT ENOUGH¡©¡ä¤òÅìµþ¡¦ÃÓÂÞharevutai¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNot Enough (starring ½©Æà)¡×
2026Ç¯1·î9Æü(¶â) ÇÛ¿®³«»Ï
ºî»ì / ºî¶Ê¡§Nora
²Î¾§¡§Nora¡¢½©Æà
¡¡
¢£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNOT ENOUGH¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)È¯Çä
¢¨CD & DIGITAL RELEASE
¾ÜºÙ¡§https://yorumachi-nora.com/news/099ymweg42p/
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×(CD¡ÜÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿)¡Û
JBCZ-9165 \5,500(ÀÇ¹þ)
¢§ÆÃÅµ
¡¦¶¶ÄÞ½Ùµ± ½ñ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¤³¤Î³¹¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡ÙÉõÆþ
¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¯¥¦¥Õ¥¯ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉõÆþ
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥¦¥Õ¥¯-another version¡ÈSecond Bite¡É-¡×¼ýÏ¿
¡¦¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈBOX»ÅÍÍ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
JBCZ-9166 \3,630(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê ¢¨Á´25¶Ê¼ýÏ¿
01 Monologue -¾µÇ§Æ®ÁÛ-
02 ¥·¥ç¥¦¥Ë¥ó¥È¥¦¥½¥¦ (starring Enel¡¨)
03 ¥¥«¥»¥Æ¥¯¥ì (starring Enel¡¨)
04 ¥Þ¥ê¥ò¥Í¥Ã¥È (starring ¤È¤¤Î¤Ï¤Ê)
05 ¥í¥¹¥È¥Á¥ã¥¤¥ë¥É (starring µÜÀî°¦Íû)
06 ¥¤¥ß¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó-reconnect- (starring àá)
07 ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ (starring nui)
08 ¥¯¥¦¥Õ¥¯ (starring VALSHE)
09 ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼ (starring àá)
10 Dialogue -JUKE BOX-
11 ¥¢¥¤ÆÈ¥êÏÀ-self cover-
12 Chase Me
13 Í§¿Ín (feat Wiz_nicc)
14 ¥ë¡¼¥ë-reconnect-
15 ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Ð¤±¤â¤Î (prod jon-YAKITORY)
16 ¥È¥¦¥á¥¤¥Ë¥ó¥²¥ó
17 umbrella
18 ¥Ä¥Ð¥µ (feat àá)
19 LOVE
20 ¥Ï¥¤¥É¡õ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È(feat ²Æ²ê)
21 Reconnect -Å¾À¸¾É¸õ·²-
22 ¥Æ¥ó¥»¥¤¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à (starring ¤¯¤í¤¯¤â)
23 °î¤ì¤ë (starring Nora)
24 ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹ (starring Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö)
25 Not Enough (starring ½©Æà)
All Lyrics, Music, Arrangement, Mix¡§Nora
¢¨except #09,13,15, 25
¡¡
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNOT ENOUGH¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
¡13:00¡Á¡¡¢15:30¡Á
²ñ¾ì¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û 7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
SPECIAL GUEST¡§½©Æà
¢¨¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ
¡¡
¢£¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ãº£Ìë¡¢¤¢¤Î³¹¤«¤é 3rd LIVE ¡ÈNOT ENOUGH¡©¡É¡ä
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞharevutai
¡¦¡ÚDAY¡ÛJUKE BOX
¡¡open12:30 / start13:00
¡¡½Ð±é¡§Nora / À®µÜ Î¼
¡¦¡ÚNIGHT¡ÛSECOND BITE
¡¡open18:00 / start18:30
¡¡½Ð±é¡§º£Ìë¡¢¤¢¤Î³¹¤«¤éwith BAND
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§éðÀî¤Ù¤Ë(ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É)¡¢VALSHE¡¢¤¯¤í¤¯¤â¡¢Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö
http://confetti-web.com/@/NOTENOUGH
¡¡
