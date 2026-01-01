2026年に結成35周年を迎えるL’Arc-en-Cielが、アニバーサリー イヤーを記念して様々な活動を繰り広げる。10月からはアリーナツアー＜35th L’Anniversary TOUR＞を開催することが発表となった。

L’Arc-en-Cielは2026年1月1日午前0時に35th L’Anniversary特設サイトをオープン、読売新聞全国版(朝刊)にて35周年記念の全面広告を掲載し、新年の始まりと共にアニバーサリー イヤーの幕開けを告げた。

アリーナツアー＜35th L’Anniversary TOUR＞は、10月9日の東京・国立代々木競技場第一体育館3DAYSを皮切りに12月27日の東京・有明アリーナまで、全国7ヵ所16公演で行われるもの。これら日程と会場は特設サイトにて発表となったものだ。公演詳細やFCチケット先行受付スケジュール等は後日、L’Arc-en-Cielオフィシャルサイトおよび35th特設サイトにてアナウンスされる。

L’Arc-en-Cielは2025年1月、東京ドームにて＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞を2DAYS限定で行なったが、ツアー開催は2024年の＜L’Arc-en-Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND＞以来約2年半ぶり。

なお、35周年を記念した動画コンテンツ「L’Archive」も1月1日午前0時に始動。L’Arc-en-Cielがこれまでファンと共に歩んできた軌跡を数々のLIVE映像を通して振り返り、SNSで楽しめるアーカイヴ企画となっている。

◾️＜35th L’Anniversary TOUR＞

【東京】

10月09日(金) 国立代々木競技場第一体育館

10月11日(日) 国立代々木競技場第一体育館

10月12日(月/祝) 国立代々木競技場第一体育館

【福岡】

10月31日(土) マリンメッセ福岡 A館

11月01日(日) マリンメッセ福岡 A館

【愛知】

11月21日(土) IGアリーナ

11月22日(日) IGアリーナ

【神奈川】

11月28日(土) 横浜アリーナ

11月29日(日) 横浜アリーナ

【千葉】

12月12日(土) ららアリーナ 東京ベイ

12月13日(日) ららアリーナ 東京ベイ

【大阪】

12月16日(水) 大阪城ホール

12月17日(木) 大阪城ホール

【東京】

12月24日(木) 有明アリーナ

12月26日(土) 有明アリーナ

12月27日(日) 有明アリーナ

※詳細は後日発表

