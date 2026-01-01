『timeleszファミリア』元旦SP、後藤真希・狩野英孝らゲストが登場 懐かしの平成メガヒット曲で盛り上がる
『timeleszファミリア SP』が、日本テレビ系にて今夜1月1日23時10分から放送される。誰もが口ずさめる平成の超メガヒット曲をテーマにした1時間。「僕たちが好きだった平成ソング歌合戦！」を届ける。
【写真】『timeleszファミリア SP』ゲスト出演の羽鳥慎一
今回のスペシャルゲストには、羽鳥慎一、後藤真希、伊原六花、狩野英孝という、ジャンルを超えた顔ぶれが集結。出演者が紅組と白組に分かれ、平成を彩った名曲の数々を題材にしたオリジナルゲームで激突する。
そのゲームとは、レギュラー放送でもおなじみ、芸能人の表現力が試される「ワンワードカラオケ」。ヘッドホンから流れる名曲の歌詞のうち、指定された「愛してる」や「君」といった一言（ワンワード）だけを歌い、チームメートに曲名を当てさせるというルール。
平成カラオケランキングベスト50からの出題で、懐かしのあの曲が多く登場するが、予想外の大苦戦…。平成のトップアイドルとして一世を風靡（ふうび）した後藤真希が魅せる圧倒的な歌唱力や、日本テレビの音楽番組での司会を毎年務めて耳が肥えているはずの羽鳥慎一の考察、さらには「バブリーダンス」で有名になった登美丘高校ダンス部出身の伊原六花による渾身（こんしん）の表現力が見どころ。勝ったチームには豪華ご褒美、一方、うまく曲を表現できなかった人には容赦ない罰ゲームが待ち受けている。
さらに、元日の夜を一層華やかに彩るサプライズの用意も…。
『timeleszファミリア SP』は、日本テレビ系にて1月1日23時10分放送。
