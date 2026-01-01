BRADIO、2026年2月に配信シングルリリース決定。15周年イヤーの裏ファイナル公演＆リバイバルツアー追加公演発表も
BRADIOが、2026年2月に配信シングルリリースを発表した。また、2月15日にバンド結成15周年イヤーの裏ファイナルとなる東京・新宿ACB HALLでのワンマンライブ＜Break the Rule And Do Image On＞、そして、インディーズ期にフォーカスしたリバイバルツアーの追加公演開催を一挙に発表した。
2月15日に開催するワンマンライブ＜Break the Rule And Do Image On＞は、BRADIOが初ライブを行った会場である東京・新宿ACB HALLにて開催され、バンド15周年イヤーの裏ファイナルとなる。なお、本公演開催が、バンド結成15周年イヤーにおける15個目のラストコミットメントとなる。
また、インディーズ期の楽曲を2日にわたり全50曲をパフォーマンスするリバイバルツアー＜Back To The 2010 - 2017＞の追加公演が富山と仙台にて行うことも発表された。
2月にリリースされる配信シングルの詳細は後日発表されるとのことで、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
■アルバム『Gold Fashion』
2026年3月4日（水）発売
CRCP-40716 / ￥3,300（税込）
▼収録内容
1.My Answer
2.Crush On You
3.Say That
4.You Take Me Away
5.Abracadabra
6.Party Talk
7.Sugar Spot
8.Thanks
■＜BRADIO 15t Anniversary「Break the Rule And Do Image On」＞
2026年2月15日（日）東京・新宿ACB HALL
OPEN 17:30 / START 18:00
▼チケット
FPP★CLUB先行「15周年割」（会員限定）※抽選
20206年1月1日（木）12:00 - 1月12日（月）23:59
■＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞
2026年
【追加公演】・3月21日（土）富山・Soul Power
OPEN 17:30 / START 18:00
【追加公演】・3月22日（日）富山・Soul Power
OPEN 17:30 / START 18:00
【追加公演】・4月29日（水祝）宮城・darwin
OPEN 17:30 / START 18:00
【追加公演】・4月30日（木）宮城・darwin
OPEN 18:30 / START 19:00
【振替公演】・2026年5月5日（火祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
【振替公演】・2026年5月6日（水祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
■バンド結成15周年イヤーを締めくくるワンマンライブ＜FUNKY SET FINALE＞
2026年2月13日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA
