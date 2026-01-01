AKB48グループ4代目総監督、妹とディズニーシー満喫 2ショットに「雰囲気そっくり」「美形なのがわかる」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】AKB48の倉野尾成美が12月29日までに、自身のInstagramを更新。妹と訪れた東京ディズニーシーでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】AKB48グループ4代目総監督「雰囲気そっくり」妹との2ショット
倉野尾は「11月誕生月に姉妹でディズニーシー行った時の」と綴り、妹とのプライベートショットを公開。色違いのお揃いカチューシャを身に付け、仲睦まじくピースサインを決めた姿を披露した。初めてディズニーシーを訪れたという妹のために、全力でアトラクションに乗るなどパークを楽しんだ様子を伝えている。
この投稿には「姉妹ディズニー最高すぎる」「仲良しショットに癒される」「スタンプ越しでも美形なのがわかる」「可愛いすぎる」「初シー楽しめて良かった」「楽しそう」などの反響が寄せられている。
倉野尾は2014年にAKB48に加入して劇場デビュー。チーム8の熊本県代表を経て、2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
