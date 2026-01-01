“ラスト1分、すべてが覆る。”――『ヤマトよ永遠に REBEL3199』「第五章 白熱の銀河大戦」メインビジュアル＆本予告解禁
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』より、メインビジュアルと本予告映像が公開された。
【動画】不穏な終わりが指すものとは――『ヤマトよ永遠に REBEL3199』「第五章 白熱の銀河大戦」本予告映像
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』は、1980年に公開された『宇宙戦艦ヤマト』シリーズ劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章にて全国劇場上映、「第五章 白熱の銀河大戦」は2月20日より上映開始となる。
この宇宙を凍えさせるもの─「ウラリアの魔女」との対決の刻が迫る。“魔女”の正体─暗黒の宇宙に潜む中間補給基地ディガブラス。デザリアムと「ウラリアの魔女」との関係とはなにか？ “冷えた宇宙”という絶対的劣勢のなか、波動砲すら無効化する巨大要塞に、ヤマトとガルマン・ガミラスの連合艦隊は苦戦を強いられる。
そのさなか、再び古代の前に姿を現すアルフォン。雪という縁に導かれながらも、異なる未来を信じ、相容れぬふたりが目撃する、ディガブラスの真実とは─？
一方、マザー・デザリアムの術中に陥った地球では、人々が自らの意思で“デザリアム化”を受け入れつつある。もはや、一刻の猶予もない。すべての謎の答えを求めて、未知なる空間に飛び込んだヤマトを衝撃の結末が待ち受ける。
キャラクターデザインの結城信輝が描き下ろしたメインビジュアル、そして本予告映像では、章タイトルの通り、本シリーズにこれまで登場した各勢力とキャラクターたちが一堂に会する決戦が描かれている。
「ラスト1分、すべてが覆る。」というキャッチコピー、そして本予告の不穏な終わりが指すものとは―。
また、「第五章」の第2弾特典付きムビチケカードが、1月2日より劇場販売される。特典は、メインビジュアルポスター（B2サイズ）。
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』は、2月20日より公開。
【動画】不穏な終わりが指すものとは――『ヤマトよ永遠に REBEL3199』「第五章 白熱の銀河大戦」本予告映像
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』は、1980年に公開された『宇宙戦艦ヤマト』シリーズ劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章にて全国劇場上映、「第五章 白熱の銀河大戦」は2月20日より上映開始となる。
そのさなか、再び古代の前に姿を現すアルフォン。雪という縁に導かれながらも、異なる未来を信じ、相容れぬふたりが目撃する、ディガブラスの真実とは─？
一方、マザー・デザリアムの術中に陥った地球では、人々が自らの意思で“デザリアム化”を受け入れつつある。もはや、一刻の猶予もない。すべての謎の答えを求めて、未知なる空間に飛び込んだヤマトを衝撃の結末が待ち受ける。
キャラクターデザインの結城信輝が描き下ろしたメインビジュアル、そして本予告映像では、章タイトルの通り、本シリーズにこれまで登場した各勢力とキャラクターたちが一堂に会する決戦が描かれている。
「ラスト1分、すべてが覆る。」というキャッチコピー、そして本予告の不穏な終わりが指すものとは―。
また、「第五章」の第2弾特典付きムビチケカードが、1月2日より劇場販売される。特典は、メインビジュアルポスター（B2サイズ）。
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』は、2月20日より公開。