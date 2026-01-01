長澤まさみ、電撃結婚発表にファン驚き「おめでたい」「我らの長澤まさみが」直筆署名にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の長澤まさみ（38）が、映画監督の福永壮志氏（43）と結婚したことが、1月1日に所属事務所・東宝芸能株式会社の公式サイトを通じて発表された。ファンからは驚きの声が続々と寄せられている。
【写真】「達筆」「美文字」長澤まさみの直筆署名
【Not Sponsored 記事】
◆長澤まさみ、福永壮志監督と結婚発表
公式サイトは「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます」と発表。「突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづっている。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。
◆長澤まさみの結婚発表にファン驚き
突然の結婚発表にSNS上では「びっくり」「まさかの元日に」「我らの長澤まさみが」「おめでたい」と反響が続々。また、東宝芸能公式X（旧Twitter）にはコメントとともに長澤の直筆署名も添えられており「字が綺麗」「達筆」「丁寧な字で素敵」「美文字」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
