ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¢Á´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±!?¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¡ÖÍ¥²í¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤ÏÁÔÀä¡×¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÇßß·¤òÂª¤¨¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè8ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¤¬2¿Í!?¡¡Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ÎÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè8ÃÆ¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÊÇß¤Á¤ã¤ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤¤é¤á¤¯¿åÌÌ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê·Ê¿§¡Ä¤½¤·¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Çß¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê1Ëç¤À¡£
¡¡Çßß·¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥²í¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Æ»¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÉ÷¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÍÉ¤ì¤Ë»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Ê¤¤³¹¤ÎÀÅ¤±¤µ¡¢³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¤¬2¿Í!?¡¡Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ÎÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çßß·¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥²í¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Æ»¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÉ÷¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÍÉ¤ì¤Ë»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Ê¤¤³¹¤ÎÀÅ¤±¤µ¡¢³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£