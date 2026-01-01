Maki、日本コロムビア内プライベートレーベル・NEVERMIND Rec.よりメジャーデビュー決定
Makiが、日本コロムビア内にプライベートレーベル・NEVERMIND Rec.の立ち上げを発表した。さらに、2026年3月18日にリリースされるメジャー1stフルアルバム『My favorite things』の詳細も明らかとなった。
今作は、山本響（B, Vo）がプレイリストを彩るような“お気に入りの一曲”をテーマに自身の生活や部屋の中に散りばめられている等身大の日常を綴った全12曲を収録しているという。また、メジャーデビューに伴い特設サイトが開設され、新アーティスト写真、メンバーからのコメントも公開している。
◾️山本響 コメント
こんにちは！MakiのBa.Voの響です！ この度我々Makiは日本コロムビア内に「NEVERMIND Rec.」という自主レーベルを設立し、メジャーデビューする形になりました！ メジャーデビューして変わったねとか色々話聞きますけど、変化を恐れたら死んでるのと一緒だなって思います。信じれる人達と何処までもいく覚悟はできたので、後はやるだけです！ 宜しくお願い致します！
◾️佳大（G, Cho）コメント
あけましておめでとうございます！ この度、日本コロムビア内に新レーベル「NEVERMIND Rec.」を立ち上げてメジャーデビューすることになりました！ インディーズでもメジャーでもどこに行ってもこれまで通り、自分たちの信じた音楽を全力で鳴らし続けていきます！音楽もライブも全部更新していくので、これからのMakiを楽しみにしていてください！
◾️まっち（Dr, Cho）コメント
なんやかんやあって、Makiはメジャーデビューすることになりました。正直まだ全然ピンときてないです。これから先どう転ぶか分かりませんが、根幹の部分は変わらないと思います。俺たちの楽しいと思える音楽を作り続けますので、ライブでも音源でもこれから先も一緒に遊んでもらえたら嬉しいです。
なお、アルバムを引っ提げて巡るMaki史上最大規模となる全国ツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞のチケットは、1月4日まで2次先行受付中だ。
◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』
2026年3月18日（水）リリース
購入：https://lit.link/maki_mft
Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/
初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様
通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）
コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）
・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）
・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）
＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定）
▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】
＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付
▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）
CD
1.May
2.走れ
3.Art
4.My favorite things
5.Tours
6.Buddy Buddy
7.星
8.迎春
9.Night Glory??
10.ナード
11.All Days All Night
12.BIRTHDAY
DVD（初回限定盤のみ）
・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE
・Making of 「My favorite things」
▼アルバム発売記念イベント
日時：3月17日（火）19時〜
会場：東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
日時：3月20日（金・祝）17時〜
会場：愛知・名古屋RAD NINE
日時：3月28日（土）19時〜
会場：大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
▼各店舗・ECサイトアルバム購入者特典
・タワーレコード（オンライン含む）：ピックキーホルダー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・コロムビアミュージックショップ：B2告知ポスター
・その他応援店：ジャケット絵柄ミニステッカー（50×50mm）
◾️Maki Tour 2026「四暗刻」
2026年
4/29（水・祝）Zepp Nagoya ※ONEMAN
5/1（金）心斎橋BIGCAT
5/12（火）恵比寿LIQUIDROOM
5/13（水）千葉LOOK
5/24（日）台湾・台北THE WALL
5/27（水）鈴鹿ANSWER
5/29（金）熊本B.9 V2
5/30（土）鹿児島SR HALL
6/3（水）松本ALECX
6/4（木）高崎SUNBURST
6/13（土）松山WStudioRED
6/14（日）高松DIME
6/18（木）柳ヶ瀬ants
6/26（金）水戸LIGHT HOUSE
6/28（日）HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
7/3（金）神戸太陽と虎
7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room
7/11（土）出雲APOLLO
7/15（水）静岡UMBER
7/16（木）F.A.D YOKOHAMA
7/24（金）KYOTO MUSE
7/31（金）the five morioka
8/2（日）札幌PENNY LANE 24
8/8（土）仙台Rensa
8/9（日）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
8/11（祝・火）金沢EIGHT HALL
8/15（土）福岡DRUM LOGOS
8/16（日）広島LIVE VANQUISH
8/21（金）GORILLA HALL OSAKA ※ONEMAN
9/4（金）Zepp Divercity TOKYO ※ONEMAN
10/4（日）沖縄Output
▼受付URL
https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/
