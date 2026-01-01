岡林は全試合に先発して途中交代が一度もなし。今季セ・パ両リーグで唯一の全試合フルイニング出場は、自身２年ぶり２度目。３年ぶり２度目となる最多安打のタイトルも獲得した。

全イニング出場で最多安打は、２３年の中野（神）以来１９人目、２４度目。２月に２３歳となった早生まれとはいえ、全イニング出場と最多安打をそろって記録した年齢は、２２歳シーズンの５８年長嶋茂雄（巨）と９５年イチロー（オ）に次ぎ、５６年の佐々木信也（高橋）と並んで３番目に若い。

残り５試合の９月２５日時点では、１５９安打でトップの小園（広）と５本差の１５４安打だったものの、その後〈２〉〈３〉〈３〉〈３〉〈３〉本。固め打ちを集中して１４安打を上積み。３安打以上の猛打賞を４試合以上続けたのは１９人目だが、出場した最後の４試合で記録したのは初。シーズン１７度の猛打賞も近本（神）の１４度を抑えリーグで最も多かった。

▼…中日は３年連続の最下位から脱出。優勝した阪神との対戦で１３勝１２敗と、セ５球団で唯一の勝ち越し。このカードで勝ち越しは１９年以来、６年ぶり。

▼…細川は規定打席不足ながら２０本塁打。昨年まで同僚のマルティネス（巨）から、７月に逆転３ランと同点２ラン。同投手から通算２本塁打は中田翔と並び最多。シーズン２発は初。

上林昨季盗塁０ꔼ２７ ▼…昨年は盗塁のなかった上林が２７盗塁。６〜９月には１８度連続で成功させた。中日で１軍に出場して盗塁０から翌年２０以上は、５３年０→５４年２２盗塁の井上登以来、７１年ぶり２人目。

▼…岡林は中堅を守ってフライ、ライナーを捕球してアウトの刺殺が３４６。昨年は辰己（楽）が３９７刺殺のプロ野球記録を作ったが、セでは６３、６５年に３５０刺殺の中暁生（中＝６３年は中利夫）に次ぐ多さ。

▼…高橋宏は岡本和（巨）と通算３９打席の対戦で２８打数２安打の被打率．０７１（四死球１１）。同打者と２０打席以上対戦のある投手６５人の中で、最も抑える。ただし高校の同級生・中山（巨）とは２０打席で２０―８の．４００。

▼…松山がセ最多タイ記録の４６セーブでマルティネス（巨）とタイトルを分け合う。昨年までは通算０セーブ。シーズン４０セーブ以上をマークした投手は１２人目だが、プロ初セーブの年に４０セーブ以上は初。

▼…松山に次いで清水４セーブ、マルテ２セーブに藤嶋も１セーブ。合わせて５３セーブは１７年に５８セーブのソフトバンクに次ぎ、１２年の中日と並び２番目。セのシーズン最多タイ記録となった。

（阿部 大和）

▼…大野は１３〜１５、２０年に次いで５年ぶり５度目の１０勝以上。１５→２０年、２０→２５年と、４年以上の間隔が空いたブランク２ケタ勝利は６０人、６１度目。２度マークしたのは大野が初。

▼…松葉が１３年目で初めて規定投球回をクリア。９９年の高木晃次（ヤ）、１４年の山井大介（中）、１８年の山口俊（巨）と並んで、最も年数のかかった遅咲きの規定到達となった。