¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¡£
¡¡º£²ó¤Ï2²óÀï¤ÇÊÆ»ÒËÌ¤ò4-0¤ÇÂà¤±¤Æ½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦²µÀîÃè¡Ê¤ª¤È¤¬¤ï¡¦¤½¤é¡Ë¡£¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤¬²µÀî¤Î¥×¥ì¡¼¤Î°õ¾Ý¤À¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ±û¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¡¢ÃæÈ×¡¢ºÇÁ°Àþ¤È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¸½¤ì¤Æ¹¶·â¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ËÍí¤ó¤À¤ê¡¢¹¶·â¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼éÈ÷¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤ì¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ÒËÌÀï¤Ç¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¿À½Ðµ´Ë×¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÊÆ»ÒËÌ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ËÍ¤è¤ê¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¶¯¤¤MF¸ÅÀîÁó¿¿¤ò¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥»¥«¥ó¥É¤ò½¦¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤éÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÀî¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸å¤í¤«¤é¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»î¹ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ÆDF¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¤´¤í¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁ°¸åÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»Ø¼¨¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¤¹¤°¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»×¹Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¸ÅÀî¤¬¤É¤ó¤É¤óÃæ±û¤ä¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¡Ö¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¸ÅÀî¤¬2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²µÀî¼«¿È¤â¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¤¡¢MF¾åÅÄÅ¯Ïº¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢Ãæ±û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿FWÂçÆ£ñ¥ÂÀ¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÆâÄê¡Ë¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È»×¹ÍÎÏ¡¢Ìò³ä¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£´ðËÜ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST½ªÈ×¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸ì¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¿Ê³Ø¤¹¤ë¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤â¤¢¤¿¤ëDF´ØÉÙ´ÓÂÀ¡ÊÍèµ¨¤«¤é²£ÉÍF¥Þ¥ê¥Î¥¹²ÃÆþ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤ÈÂÐÀï¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢º¸Íø¤¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿´ØÉÙÁª¼ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¹¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥ì¡¼¤òÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ê»ý¤ÁÌ£¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØÃæÈ×¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áö¤ì¤Æ¡¢¼é¤ì¤Æ¡¢ºî¤ì¤Æ¡¢ÆÍÇË¤Ç¤¤ë¡£4Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ´ØÉÙ¤Î¤è¤¦¤ËÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¿Ê¤àÆ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·è¤á¤¤ëÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë²µÀî¡£3²óÀï¤Ç¤â¤½¤Î¹âÀÇ½¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È»×¹Í¤È¼ÂÄ¾¤µ¤ò¶î»È¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤ò¡¢Ì£Êý¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë