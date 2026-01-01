女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を報告した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」公式サイトなどで発表された。元日の大ニュースに祝福と驚きの声が寄せられた。

所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。

お相手の福永氏は1982年9月10日生まれ、北海道出身。2007年にニューヨーク市立大学ブルックリン校・映画学部を卒業し、15年に「リベリアの白い血」で長編映画初監督。ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン1の第7話でも監督を務めている。

映画監督と女優の結婚で有名なのは、伊丹十三監督と宮本信子夫妻。87年には「マルサの女」で、妻を自身の映画に起用したこともある。他にも篠田正浩監督と岩下志麻夫妻が、95年の「写楽」で妻を起用している。

また、監督と女優の夫婦としては、大島渚監督と小山明子夫妻、園子温監督と神楽坂恵夫妻や、奥田瑛二監督とエッセイスト・安藤和津夫妻（娘が女優・安藤サクラ）などの例があり、海外でも多い。