◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦 桐蔭学園44―0尾道（2026年1月1日 東大阪市・花園ラグビー場）

史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は44―0で尾道（広島）を下し、8強入りを決めた。

開始早々に攻め込まれたが、FB曽我大和（2年）のPGで先制。ハイパントを積極的に使い、モールでも攻め込んで60分間を通して尾道を圧倒した。

それでも、試合後に藤原秀之監督は「ちょっといろいろと課題はあった。攻め方が気になった。後半はメンバーも替えて少し修正しましたけど」と振り返った。ハイパントに関しては「この間（2回戦）は使っていなかったので」と多用した理由を明かした。

初戦となった2回戦では花園常連校の常翔学園と激突し、37―5で制した。いきなり強豪と当たったことに関して「常翔学園とやらせてもらったのが一番良かった。練習試合の常翔学園とは全く違う」と藤原監督。体のダメージ以上に得た経験値の方が大きく「大阪で大阪のチームとやる難しさを改めて肌で感じた。（勝てて選手たちは）凄く自信になったと思う」と続けた。

勝ってかぶとの緒を締め、頂点を目指す。