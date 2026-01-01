2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インタビュー部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/11/24）。

【ビフォーアフター】「くちびるが3倍に腫れたお顔」と「事故から6ヶ月たったお顔」を見比べる

「顔が変わっちゃう」――今年5月、知人宅の犬に突然顔を噛まれ、口と鼻の周囲を中心に約30針を縫う大怪我を負った女優・小島可奈子さん（50）。

事故直後は血まみれで呆然としていたが、驚くべき回復力と前向きな姿勢で困難を乗り越えた。現在は活動を再開した小島さんに、「事故の経緯」や「家族の反応」などを直撃した。



今年6月に犬に噛まれた小島可奈子さん ©深野未季／文藝春秋

「顔が変わっちゃう……」

――怪我をしたのは、どんな状況だったのですか？

小島可奈子（以下、小島） 今年開催の写真展に向けて、5月29日まで東京で撮影していたんです。翌日は都内の知人の家で楽しく食事をしました。満足のいく撮影を終えられて、少し気が緩んでいたかもしれません。

そのお宅には柴犬くらいの大きさのワンちゃんがいて、私はその子が大好きなので、お暇する前に一緒に写真を撮りたかったんです。でも、ご機嫌斜めだったのか、知人がオヤツを置いたりしてもケージから出てこようとしませんでした。

今日は無理かなと思っていると、突然ワンちゃんが飛び出してきたんです。驚いて「わっ」と尻餅をついたところ、顔面をガブリと……。知人が必死に引き離そうとしてくれましたが、興奮したワンちゃんに再度同じところを噛まれてしまいました。

その瞬間は体が硬直して、何が起こったか分からなかったです。血がピューッと噴き出してきて、「顔が変わっちゃう、写真展どうしよう」と呆然としていました。

――どのような傷だったのでしょうか。

小島 口と鼻の周りに複数の咬みキズがあり、左側の口角には1cmくらいの穴が開いていました。

幸いだったのは、当日に最良の処置を受けられたことです。知人は私の仕事を知っていたので、方々に電話を掛けて、傷の縫合が上手な形成外科を探してくれました。

そのとき初めて、顔の傷には形成外科が適していることを知りました。傷跡を目立たせないように治療してくれるそうです。評判のいい女医さんが見つかり、すぐに連れて行ってもらうことができました。

顔面に30針の傷

――どのような治療を受けたのですか？

小島 傷跡が目立たなくなるように、非常に細かく縫ってくださいました。そのため、通常よりも多い30針前後になりました。口角の傷は、治った時に自然に見えるよう、口の内側から縫合しました。麻酔の注射を細かく打ってくださったので、痛みはほとんど感じなかったです。1週間ほどはピリピリと痺れるような感覚が少し残りました。

先生に、「傷跡が残らないようにできますか」と質問すると、「跡は確実に残ります」とハッキリおっしゃいました。手術で綺麗に切開した傷とは違い、犬の歯による咬みキズは不規則に裂けるので、治すのがとても難しいそうです。

――治療後に大変だったことはありましたか？

小島 翌日には福岡に戻り、博多ラーメンを食べたくらいなので食事は問題ありませんでした。でも、口角を動かせなくて困りましたね。「笑わせないでね」と周りにお願いして、おかしくても口角を押さえてこらえました。

一番大変だったのは、強い抗生物質を5日間飲み続けたことです。犬の口には、人間が持っていない細菌がいるので、感染症を防ぐ必要がありました。副作用で腸内環境が変わってしまうので、1ヶ月間くらいお腹を下してしまいました。

また、犬が人を噛むと飼い主さんは管轄の保健所に報告して、狂犬病にかかっていないか検診を受けなければならないそうです。知人のワンちゃんも検査を受けたそうですが、狂犬病の心配はないということでした。

家族の“ワン”ダフルな反応

――怪我をした顔を、インスタグラムにアップしたのはなぜだったのでしょうか。

小島 ちょうど、9月の写真展に向けて毎日投稿を続けていたところだったんです。見てくださっている方に事情をお伝えするためにも投稿しました。

ただ、私が落ち込んでいると、皆さん写真展に行きたくなくなるでしょうし、クヨクヨするのは自分らしくないと思ったので、できるだけ明るく発信することを心がけました。実際、能天気なところがあるので、「先生は跡が残ると言っていたけど、これから新しい治療法が生み出されるかもしれない」と希望を持っているんです。

――怪我を知って、ご家族も驚いたのでは？

小島 電話で報告した時は、娘は驚きのあまり笑っていましたね。私の顔を見てもショックを受けた様子はありませんでした。でも、東京出張の際は「ママは犬のところに行っちゃダメだよ」と言うようになったので、心配はしているようです。

夫は、「写真展のタイトルを『“ワン”ダフル可奈子』に変更したら？」と言っていました（笑）。2人とも明るく笑いのネタにしてくれているので、救われています。

――そのあと、怪我の経過はいかがですか？

小島 最初の数日は唇が3倍くらいに腫れていたのですが、4日程で元に戻りました。当時の状態を知っている方に現在の様子を見せると、結構びっくりされますね。こんな風になるんだと自分でも驚いています。

（都田 ミツコ）