『怒りっぽい犬』の特徴５選

自分の気に入らないことがあると、すぐに怒ってしまうわんこたち……。なぜ怒りっぽい性格になってしまうのでしょうか。ここでは、怒りっぽい犬の特徴やすぐに激怒してしまう要因を探っていきます。

1.縄張り意識が高く警戒心が強い

犬は本来、縄張り意識の強い動物です。しかし、現代の犬は心地よい生活環境が整っているため、縄張り意識が薄れている犬も多いと言われています。

しかし、高い縄張り意識を持つ犬も当然ながら多く、そのような犬たちは自分のテリトリーが侵されることに対する警戒心も強いので、少しでも警戒心が働くような出来事が起こると威嚇し、怒ってしまうのです。

2.独占欲や依存心が強い

独占欲や依存心が強い犬は、自分の大切なものやお気に入りの場所を取られたと感じると、相手に怒ってしまいがちです。

例えば、自分が使っているおもちゃを片付けられそうになると「ダメ！」と怒ったり、自分が気に入っている場所に他のわんこがいると「どいて！」と怒ったりすることも。これは独占欲や依存心の表れです。

3.刺激に慣れていないため恐怖を覚えやすい

子犬期に他の犬と交流したり、さまざまな場所に出かけたりと刺激を受け慣れている犬は、外部からの刺激に対して過剰な反応を見せません。

しかし、刺激に慣れていない犬は、外部からの刺激に対して恐怖心を抱きやすいので、咄嗟に攻撃的な行動に出たり、防衛本能から怒ったりすることが多々あります。

4.わがままになっている

飼い主が愛犬の要求に応えすぎていると、「なんでも要求を呑んでくれる」と勘違いし、わがままになってしまいます。すると、飼い主が要求に応えられない時に「どうして？」と怒りをぶつけてくることも……。

また、以前要求を通そうと怒りを露わにした時、飼い主が要求を無理にでも聞いてくれた経験がある場合、「怒れば要求が通る」と学習している可能性もあります。

5.活動量や愛情が不足している

最近は共働き家庭も多く、日中はケージの中で過ごしているわんこも少なくありません。

しかし、日中の活動量が不足しているとストレスが溜まり、ちょっとしたことにもイライラしがちになります。また、飼い主からの愛情が不足していると、不安から怒りっぽくなることもあるでしょう。

日中、仕事で遊んだりスキンシップを取ったりできない場合は、帰ってきてからたっぷり時間をとってあげてください。

怒りっぽい性格を改善するために飼い主ができること

愛犬の怒りっぽい性格を改善するためには、飼い主が日頃から以下のポイントを意識して接したり、生活環境を整えてあげることが大切です。

愛犬が穏やかに暮らせる生活環境を整える 日中に遊びや散歩でストレスやエネルギーを発散させる 飼い主が穏やかな態度で落ち着いて接することを心がける さまざまな刺激に触れさせて慣れさせる しつけは毅然とした態度で行い、ルールに一貫性を持たせる お世話や遊び、スキンシップで愛情を注いで信頼関係を築く

室内では刺激の少ない生活環境を整えてあげたり、快適に過ごせる環境を整えてあげましょう。また、日頃から刺激に慣れさせておくことで、咄嗟のトラブルにも穏やかに対応できるようになります。

基本は穏やかに落ち着いて接することが求められますが、ダメなことをした時は「ダメ」と毅然とした態度で注意してください。わがままを抑制し、正しく信頼関係を築くことで、愛犬も安心感を得ることにつながります。

まとめ

犬が怒りっぽい性格になるのは、先天的な気質や育った環境が影響しています。しかし、改善することは可能なので、今日から接し方や生活環境、日々の過ごし方を工夫し、少しずつ穏やかな性格を身につけていきましょう。