2026年が始まりました。自宅でのんびり過ごすのもいいですが、少し遠出をして日常から離れ、気分転換したい人も多いでしょう。40年以上かけて47都道府県の飲食店1万軒を食べ歩いたグルメライター、十朱伸吾さんの人気連載「ご当地グルメ”旅”歩き」では数々の名店を紹介してきました。その中から人気記事トップ3をご紹介！ のんびり温泉に浸かったり、美味しいご飯を堪能したり。記事を参考にして、出かけてみませんか？

東京・奥多摩エリアの日帰り温泉と食事処3選

東京駅から直線距離で40kmほど、電車で2時間ちょっとで行ける奥多摩エリア。東京都心から日帰りで行けるリフレッシュスポットです。蕎麦や釜めしなどの名店も多く、グルメも温泉も楽しむことができます。十朱さんが何度も訪れているという奥多摩エリアの日帰り温泉とその食事処を3選ご紹介！

つるつる温泉とニュー自転車

つるつる温泉（本格麻婆豆腐）

「日帰り温泉も最高、東京・奥多摩エリアの至福の3風呂 はぁ〜いい湯でした！」を読む

いま一番熱い熱海温泉の名店3軒

「東京の南の奥座敷」と呼ばれ、高度経済成長期には多くの旅行客で賑わっていた静岡県熱海市。一時期、観光客は低迷しましたが、近年若者も訪れる観光地として再び注目されています。十朱さんがイチ押しするいま”一番熱い”熱海温泉の名店を3軒ご紹介します。

ラーメン（石川屋）

熱海駅前温泉浴場

「“日本最強の居酒屋”はどこか？ いま熱海温泉が一番熱い！ 復活した「東京の奥座敷」で超おススメの食事処3選」を読む

千葉の「海沿いの店」4選

千葉県の太平洋側に位置し、豊かな自然と美しい海岸線が広がる千葉県・外房エリア。夏は涼しく、冬は暖かい気候で、1年を通して過ごしやすいのが特徴です。東京駅から特急列車も出ており、日帰りでも気軽に行くことができます。地元グルメが楽しめるお店を4つご紹介です。

ラグタイム（勝浦タンタンメン）

大徳家（寿司盛り合わせ）

「千葉は海沿いに名店が揃う！ 夏休みに是非行きたい厳選4スポット」を読む

