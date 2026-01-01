【北斗の拳】実写版「ユリア」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「菜々緒」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実写版ユリアを演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
ユリアは主人公のケンシロウが最も愛した女性。周りを惹きつける美貌を持ち合わせ、南斗六聖拳最後の将として物語の鍵を握る存在でもあります。
【6位までのランキング結果を見る】
2位には、菜々緒さんがランクインしました。
1988年生まれの菜々緒さんは抜群のスタイルでファッションモデルとして活躍し、2012年の主演ドラマ『主に泣いてます』（フジテレビ系）で俳優デビュー。その後はモデル、俳優、タレントとして幅広い活動を続けています。2025年は7月公開の映画『キャンドルスティック』のほか、『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション』にも出演しています。
アンケート回答者からは、「ユリアは姉キャラでかっこいい人にやって欲しいから」（30代男性／兵庫県）、「スラッとして長い髪が似合う美人さん」（40代女性／京都府）、「美しいし、凛とした表情がユリアっぽい」（40代女性／長崎県）、「長身でスタイルが良くクールなイメージがぴったりなため」（40代男性／東京都）といった声が寄せられました。
1位は、北川景子さんでした。
1986年生まれの北川さんは、2003年に俳優デビュー。実写作品ではドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）や映画『約束のネバーランド』などの出演歴があり、高い演技力でさまざまなキャラクターになりきることができます。二児の母となった現在も変わらぬ美しさを保ち続けており、ユリアのような美貌と芯の強さを併せ持った女性を演じる姿が想像できます。
アンケートでは、「上品な女性のイメージが重なる所あるから。長髪なら雰囲気似てると思います」（30代男性／北海道）、「綺麗な顔立ちだが凛とした強さを秘めた感じがユリアに似ているから」（50代男性／福岡県）、「美しさ、凛とした佇まい、そして芯の強さ、慈愛に満ちた表情から悲しみに耐える健気さまで表現できる演技力だからです」（20代男性／大阪府）、「綺麗さと儚さが、よく合ってると思ったから」（50代女性／熊本県）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
