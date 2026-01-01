【勝手に“妄想”開幕オーダー・巨人編】岡本の穴は埋まるのか　焦点は4番問題と新助っ人の起用法　阿部体制3年目に“改革”は必要か

阿部監督にとっても勝負を賭ける年となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

2026年のプロ野球開幕が3月27日と決まった。今季は直前にWBCもあり、あの熱狂の日々が戻ってくる。その勢いのままに球春到来となることが予想されるが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回は巨人編だ。

【動画】失投を見逃さない豪快確信弾！ 東京ドーム騒然のキャベッジの第2号をチェック

25年シーズン、巨人は誤算の連続だった。

大きかったのは主砲・岡本和真の離脱だ。5月にプレー中の負傷で長期離脱を強いられた。球団たっての希望でロマン砲・リチャードを交換トレードでソフトバンクから獲得。「打てば飛ぶ」長距離砲にG党は沸いたが、投手王国を築いた阪神には大きく離された。

そして迎える26年シーズン、巨人は伝統の一戦の相手、投打に差を見せつけられた阪神に本拠地東京ドームで挑む。

25年度の戦績は8勝17敗。まず何といっても大事な開幕投手。ここでは3度目の正直、戸郷翔征の復活に賭けたい。

25年度は2度のファーム降格を経験、規定投球回に届かず、8勝9敗と貯金を作ることはできなかった。

かわって、山崎伊織が3年連続の2桁勝利と意地を見せたが、24年のシーズンはベテランの菅野智之が引っ張ったように、先発陣に安定した力を発揮する投手が2人、ないし3人以上はいないとペナントレースは苦しい。

その意味でも大事な開幕戦を戸郷に託したい。また相手先発は最多勝に輝いた村上頌樹が順当か。東京ドームでは25年シーズン、3試合に先発、1完投、1完封を含む、2勝0敗、防御率0.41と凄まじいパフォーマンスを残している。

難敵には間違いないが、まず大事なのは1、2番が出ること。そのことを踏まえての妄想オーダーは以下の通りだ。

（中）松本剛

（遊）泉口友汰

（右）キャベッジ

（三）ダルベック

（捕）岸田行倫

（一）リチャード

（左）中山礼都

（二）浦田俊輔

（投）戸郷翔征

注目は日本ハムからFAで加入する松本剛にもある。かつての首位打者、小技も含め、チーム打撃もこなせる万能型選手。足も使えるためリードオフマンを託し、流れを作ってもらいたい。